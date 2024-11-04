永豐三檔 ETF 將除息 11月25日最後買進日

永豐投信發布旗下三檔ETF最新期前配息公告，分別為永豐台灣ESG低碳高息 40ETF（00930）、00958B永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF（00958B）及永豐台灣智能車供應鏈ETF（00901）基金，均在11月26日進行除息，最後買進日為11月25日，並於12月20日發放配息。

永豐ESG低碳高息（00930）經理人王俞淳表示，環境部日前發布碳費制度的三項配套子法，正式宣告碳費制度將上路。政府訂立碳費的目的，主要是為加快國內減碳的步伐，引導企業能夠開始實施碳排轉型，一旦國內碳費徵收啟動，企業的獲利勢必會受到影響。王俞淳指出，除了因應碳稅可能影響到企業的營收狀況，對投資人而言，未來在評估投資標的，也應考量到其碳排量。00930追蹤之指數為臺灣指數公司編制的特選臺灣ESG低碳高息40指數，成分股除了順應國際的碳排趨勢，納入低碳競爭力強的台灣企業，更鎖定相對高息標的，適合認同低碳成長趨勢及息收需求的投資人。

永豐ESG銀行債15+（00958B）經理人陳鎮平指出，今年9月美國進入降息循環，而債券價格與利率呈現反向關係，因此有利於債市走向多頭行情。除此之外，根據聯準會9月利率點陣圖，長期均衡下的聯邦政策利率約在2.5%-2.75%，較當前仍有8碼以上降息空間。掌握債市投資契機，建議透過存續期間較長的債券ETF，因為其價格對利率的敏感度相對高，在利率下行階段，有機會獲得更大的資本利得機會。

永豐智能車供應鏈（00901）經理人林永祥指出，台灣是全球電動車的關鍵供應鏈之一，而00901追蹤的「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」，能高度反映台灣智能車4C供應鏈變化與優勢，尤其在全球綠能意識抬頭，「淨零碳排」已成國際趨勢下，各國政府紛紛祭出禁售法規、補助購車等政策，展現對電動車產業的大力支持，也帶動電動車在全球滲透率快速攀升，台廠相關供應鏈如：車用電池、汽車零組件、車用晶片、充電相關設備等，營運自然備受激勵。