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銀行業9月賣債1,046億 獲利了結

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會統計，銀行業9月砍債1,046億元，已連兩月減碼債券2,723億元，壽險業連三賣，僅券商站買方，9月金融三業砍債962億元，較上月收斂逾半，惟累計前九月砸5,316億元布局債券，僅剩2023年全年的一半。

降息潮才起，為何銀行連兩個月大砍債？銀行主管說，第3季市場已提前反映未來降息預期，甚或是過度反應了，9月債券殖利率略降到3.79%，債券價格回升，銀行趁機出脫舊債，獲利了結並重新布局。

銀行業債券投資部位，扣除成本後，9月底帳上債券未實現損失大幅縮減到1,092億元，是近兩年半來損失最少。前波損失低點是2022年3月美國暴力升息時的1,002億元。

10月債券殖利率攀升到4.3%、價格續跌，11月美大選倒數在即，政經市場不確定性增，第4季銀行業大舉買債空間有限。

據金管會統計，9月底三大金融業（銀行、證券和保險業）持債部位30兆7,728億元，月減0.67%。素有「買債王」之稱的銀行業續減碼1,046億元，是今年來次高，惟累計前九月砸4,209億元買債仍居金融業之首。

券商9月擴大買債174億元，是上月買債量的八倍，以加碼國內債123億元為主，累計前九月買債765億元。

9月壽險業則減碼90億元國內外債券，連三賣。其中在計入9月美元貶值及海外投等債價格走升兩大因素後，壽險業加碼海外債133億元卻大減國內債223億元，累計前九月僅買債342億元。

債券 壽險業

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