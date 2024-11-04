國泰世華分享防詐新技術

「2024台北金融科技展」1日盛大展出，國泰世華銀行作為國內反詐和數位金融的領頭羊，不僅於集團主攤位開設互動展，解釋其如何運用「反詐四盾」守護民眾財產，也攜手金融科技創新園區、中國信託、玉山、新光及國家資通安全研究院展出「聯邦學習（Federated Learning）防詐實證計畫」，該案運用了國泰金控（2882）開發的聯邦學習技術架構CaFe，在各業者合作下，成功驗證此新技術在打詐的成效。

作為全民的資產守護者，國泰世華發揮核心職能，致力防止民眾受到詐騙，打造知識盾、聯盟盾、關懷盾與科技盾等反詐四盾。國泰世華於防詐領域的傑出表現，近半年即獲包括史蒂夫商業獎、亞洲銀行與財金雜誌、金管會、銀行公會等多個國內外權威機構肯定，獲獎數近十座，今年9月行政院長卓榮泰，更親自蒞臨國泰世華表揚其在反詐領域的表現。

國泰世華今年更攜手同業進行「聯邦學習防詐實證計畫」，試圖解決金融業在樣態同步及偵測上的時效痛點，並於本次金融科技展進行主題分享。該實證案運用CaFe聯邦學習框架進行反詐模型訓練，其具有高部署彈性及高安全的特性，讓金融業可在不交換客戶資訊下，就能實現高效且安全的數據反詐應用，有效解決傳統金融業面臨的數據孤島問題。此次「聯邦學習防詐實證計畫」的成功，開啟金融業在科技打詐的一大步，也預示未來聯邦學習技術在其他金融場景中的應用可能性。

國泰世華透過影片、實體展和金融營隊，揭露各式詐騙手法，傳授防詐訣竅，讓反詐知能變成人人都能擁有的「知識盾」，在主攤位即設置「反詐電話亭」，參觀者會接到模擬詐騙電話，一步步學習如何識破詐騙集團。

國泰世華透過深化金、警即時通報合作、定期以開設識詐阻詐研習班，培訓反詐種子行員等方式，擴大臨櫃聯防攔阻成效，打造出強而有力的「關懷盾」及「聯盟盾」；在數位與數據技術上則有「AI偵測金流」、「智能貼標」等措施，強化預警機制，幫助行員第一時間精準的識別潛在風險；CUBE App亦有「卡片安全鎖」功能，讓民眾用手機就能遏止盜刷情事，以多項先進的數位運用形成「科技盾」。