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南山打造最懂客戶的品牌

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
在2024台北金融科技展，南山人壽展示「Beyond Lab」、「智能客服透透Talk Talk」以及「金融Fast-ID行動投保」多項數位創新服務與轉型成果。南山人壽／提供
在2024台北金融科技展，南山人壽展示「Beyond Lab」、「智能客服透透Talk Talk」以及「金融Fast-ID行動投保」多項數位創新服務與轉型成果。南山人壽／提供

2024台北金融科技展，南山人壽以「南山最懂你～以數位科技打造溫暖的保險公司」為主題，展示「Beyond Lab」、「智能客服透透Talk Talk」以及「金融Fast-ID行動投保」等多項數位創新服務與轉型成果，以數位科技打造有效率、貼合客戶需求的服務，希望成為有溫度且最懂客戶的保險品牌。

迎向保險新時代，南山人壽大力擁抱科技變革，積極應用數位科技提升客戶體驗與服務效率。1日起一連兩天在台北世貿一館以三大主題與民眾互動，參與體驗即有機會獲得精美小禮。

金融科技（FinTech）持續改變金融業的面貌，在今年的台北金融科技展中，南山人壽展示數位發展三大亮點成果。

亮點一：Beyond Lab + AI智能模組外掛平台，快速堆疊AI應用。南山人壽在內部成立了「Beyond Lab」，讓數位團隊與不同的需求單位共同合作，盤點各個業務流程，找出可改善的機會點，並以應用模塊的概念研發各種AI智能外掛模組，透過智能模組外掛平台架構，不僅可嵌入既有業務流程，提升流程效率，更可透過AI預鑄工程，讓應用模塊結合不同的領域知識庫，複製擴散到不同應用場景，快速放大業務價值。

亮點二：最暖心的智能客服「透透Talk Talk」，最機靈的數位貼心小幫手。南山人壽今年推出智能客服「透透Talk Talk」，利用AI的NLU自然語言理解技術，可聰明判讀客戶各式問題並即時給予回覆。為了讓智能客服對話如真人般流暢，南山人壽的智能客服預先規劃四至九項常見的保單相關查詢流程，並有多類別、超過500題的知識內容列表，包括商品詢問、保戶服務、收費等，讓問題回答無死角。

亮點三：領先同業，首創金融Fast-ID行動投保。南山人壽今年首創導入金融行動身分識別標準化機制技術於行動投保，成為國內第一家採用金融Fast-ID行動投保的保險公司。

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