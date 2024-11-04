富邦金三主軸力挺FinTech

金融科技年度盛會「FinTech Taipei 2024台北金融科技展」1日盛大開幕，富邦金控（2881）攜手旗下子公司台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險、富邦證券、富邦投信參展，主題圍繞「Run For GreenTM」 ESG倡議計畫，聚焦「數位」策略，瞄準FinTech領域以三大主軸展示多項服務。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦致力提供最佳金融服務，因應數位趨勢，將持續串聯各子公司合作並優化客戶體驗，滿足客戶多元投資、理財與保險的新形態需求。

第一項主軸是台北富邦銀行的App全新進化，全新打造的「Fubon+」行動銀行以「簡單、直覺、懂我」為設計核心，創造出流暢的服務體驗。同時整合了信用卡、保險、投資、證券等多項金融服務，讓客戶能一手掌握資產狀況，還有內建的智能系統能根據用戶使用習慣，自動記住常使用的交易帳號、推薦常用功能，並運用智能分析提供理財即時建議。

第二個主軸是聚焦AI。富邦大力投入AI應用，北富銀開發「AI鷹眼識詐模型」，為全台首創AI預警機制，同時也偕同刑事局及金融同業成立「鷹眼聯盟」，無償分享鷹眼模型，共組反詐生態系統。

富邦產險將0800客服結合AI技術，提供「AI語音客服機器人」服務，可辨識民眾需求業務轉到對應服務流程，並搭配智能留單服務24小時協助民眾；富邦投信則運用AI生成圖片來結合投資產品情境，讓民眾玩創意也能獲得投資建議。

第三個主軸，是強化金融知識。富邦證券特別設置拳擊遊戲機，將常見的投資詐騙手法及新興股票抽籤詐術置入於遊戲當中，提升民眾「識詐、阻詐」的能力。

富邦人壽不斷提醒大眾在規劃或補強保險前，先檢視現有保障內容、再選擇適合自己的保險商品。透過富邦人壽「保單健檢系統」，不僅能以OCR技術帶入紙本保單內容，亦結合大數據分析提供不同年齡族群各類保障的平均保額供客戶參考。