國泰金扮「未來金融家」推手

國泰金控（2882）攜手旗下子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信1日參與由金管會指導，金融總會與台灣金融研訓院共同主辦的「2024台北金融科技展」，今年強調以「未來金融家」為題，由各子公司推出具前瞻性數位金融、創新理財、多元保險等產品服務，結合金融科技有效率、有規律，管理投資、退休、人生風險，只要展開行動人人皆可成為「金融家」為未來做好最佳準備。

國泰於第二屆FinTechSpace「2024台北金融科技獎」也大放異彩，四大獎項中國泰團隊一舉斬獲三大項優勝，分別以「產險聯盟區塊鏈」獲「共創典範獎」、「綠色金融科技GaaS」獲得「綠色金融科技獎」、「數位房屋貸款戰情室」獲得「金融創新獎-金融機構組」。

國泰展區中以有趣遊戲互動，體驗「以客戶為核心」解決金融痛點後的創新服務，並傳遞金融反詐、識詐能力，多角化提供管理身、心、財工具，達到財務、健康雙軌永續目的。

國泰人壽將突破120萬用戶的「FitBack健康吧」實現在展區，透過「動不動就健康FitBack健康吧」計步等小遊戲，邀請逛展民眾體驗完成健康任務獲得積點，集滿所有關卡積點可兌換保溫杯。

國泰世華銀行以「反詐」為主題，展現「國泰盾」四大聯防機制，盼藉由科技輔助及反詐觀念分享，降低大眾受騙風險。

國泰產險推出業界首創「點數或電子票券抵換保費」新繳保費方式於展區以問答方式與民眾互動。

國泰產險攜手神坊資訊（小樹生活）、康迅數位（PayEasy），提供客戶更多元且便利的繳費服務，首度跨業結合金融生活服務與點數生態圈應用場景，獲金管會核准於10月4日上線試辦。

國泰證券展區現場以「台美股定期定額」投資為主題，透過新穎的遊戲互動體驗，帶領參與者探索投資世界。國泰投信今年推出「國泰投信App」，主打全新ETF服務及共同基金申購或買回兩大專區。