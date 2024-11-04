金融科技展 台新金秀五亮點

台新金控（2887）在FinTech Taipei 2024台北金融科技展中大秀實力，以「TAISHIN AI賦能，是您的智慧好夥伴」為主軸，打造「用心跳寫歌」、「台新腦」、「智慧金融」、「智能永續」以及「資訊生產力」共五大主題亮點，展示AI已是台新金控升級服務及產品的最新助力。

台新金控持續運用AI工具全方位賦能，並建立AI治理規範與控管措施，積極建立可信賴、負責任的AI系統。

為將AI實力具體而生活化的呈現，台新金控展示區分為五大主題亮點，亮點一：「用心跳寫歌」只要感應使用者的心跳，即可生成貼近「心聲」的一段歌曲，有助於民眾理解生成式AI如何融入生活層面；亮點二：台新金自主建置的大型語言模型「台新腦」首度運用在智能客服領域，以擬真化、口語化的方式，將金融知識化繁為簡，拉近與客戶的距離。

亮點三：「智慧金融」呈現出台新銀行運用ChatGPT、台新人壽運用AI機器人與台新證券結合AI，推出數位投資工具「台新Woojii App」具備智慧選股功能。「綠色永續數據庫平台」以生成式AI分析企業ESG作為製成生成視覺化報告，協助企業達成永續經營的目標。

亮點四：以「智能永續」為主軸，設置由台新銀行與知名風險評估暨解決方案機構（Moody's）共同合作導入數位技術蒐集資料，透過「智慧型徵信報告服務模組」可掌握客戶各項訊息及變化，逐步落實至金融服務。

亮點五：「資訊生產力」區，有台新銀行運用AI偵測及大數據分析建立防詐機制，「戰神模型」正是防詐核心；「程式撰寫助手」則可加快程式編寫速度，還有「辦公室軟體協作工具」一起協助員工提高工作效率。

台新金控運用大數據分析發現，逾六成的台新銀行客戶曾使用QR Code無卡提款，為滿足客戶需求，台新銀行攜手財金公司推出「跨行QR Code」無卡提款服務，將服務自台新銀行帳戶擴大至他行客戶也可使用。