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獨／借鏡五地 銀行公會建議金管會訂租賃融資公司專法

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
借鏡五地 銀行公會建議金管會訂租賃融資公司專法。圖/本報資料照片
借鏡五地 銀行公會建議金管會訂租賃融資公司專法。圖/本報資料照片

不只立委建議，銀行公會也主張應訂定租賃融資公司專法。據透露，銀行公會除了在金管會指示下，已積極研訂租賃業的「授信實務守則」之外，其實已更進一步觀察了五個國家、地區經驗，進而正式向金管會建議應該訂定「租賃融資公司專法」來納管相關的BNPL、中古車融資等「影子銀行」業務。

此外據透露，銀行公會也將向聯徵中心建議，目前已有17家融資租賃業者加入了代理客戶查詢聯徵中心信用資料作業，應由聯徵中心加強相關查核，及這些業者在報送資料的正確性及即時性，以避免資料揭露不完整或產生遞延時間差，導致銀行徵信出現死角。

金管會在數月前，對於設置租賃融資公司專法仍不願意，但在一個月前已改口願意評估，據了解和銀行公會委託律師事務所進行五個國家、地區的管理經驗之後所提建議有相當密切的關係，而金管會也對此再另外進行委外研究，待今年底結果出爐，來最後拍板定案是否設置專法。

銀行公會則是已先進行委外研究參考國際同業之間對「影子銀行」的管理之後，建議應該設置租賃融資公司的專法，才是正本清源之道，在觀察包括美國、英國、日本、新加坡、香港五個國家、地區的管理經驗之後作此建議。

知情人士引述銀行公會所觀察到的上述五國的經驗指出，像美國已在今年5月22日發布新解釋令，認定透過數位帳戶取得的BNPL借貸應該要納入其專法「誠實借貸法」（Truth in Lending Act）的管理；另外，英國也在2023年2月提出BNPL相關草案，並擬將業者納入金融行為監理局管理；另外，日本已有包括貸金業法、利息限制法、分期付款銷售法這些來管理BNPL的業務；而香港則是金融管理局已明訂BNPL屬信貸產品，因此要由銀行營運準則及公平待客規定來納管，而且還對提供BNPL服務的影子銀行，以「放債人條例」管理，並採取「證照制」，要求這些提供BNPL業務的影子銀行，亦即非金融機構，都必須取得「放債人牌照」。

而新加坡則已在2022年推出BNPL的認證制度，並且是在金融管理局的指導下指揮金融科技協會和BNPL業者進行，還訂定了BNPL行為準則，倘若有違者，將被撤銷認證，而且要從BNPL業者名冊移除，並且須告知金融管理局業者的異動。

銀行公會理監事會議將在12月通過的租賃業「授信實務守則」，主要內容包括了租賃公司若有提供BNPL（先買後付）的業務或是中古車融資，銀行的授信SOP作業必須做到四大重點，包括：1、檢視相關放款規模大小；2、必須進一步檢視特定客群的放款集中度；3、得簽署「切結書」切結對中古車融資或是BNPL已經有建立風控機制，或內部已訂有「消費者保護規定」，才能取得銀行的放款；4、銀行必須要在聯徵中心的資料上面做註記。

此外，這套「授信實務守則」還涵蓋了租賃融資公司的營運模式、財務槓桿比率、融資信用風險管理、備抵呆帳提列政策、消費者保護措施、對租賃公會規範遵循的情況等6大面向。同時，即使租賃公司向銀行聲稱未從事BNPL或中古車融資，也必須要簽署切結書，以承諾向銀行取得的資金不會流到這些業務，否則銀行將有權採啟動「違約條款」，包括提高利率、收回部分甚至全部的貸款。

上述「授信實務守則」的內容已算涵蓋完整，但為何銀行公會仍主張要訂專法？金融圈高層指出，主要有三大理由，其一，「授信實務守則」只能由銀行透過放款業務管理來約束客戶，但不具法律拘束力；其二，訂定專法，將會再加入主管機關的直接約束力，在管理面更加有效。

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