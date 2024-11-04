專家教你保／通膨時代挑保單 四階段規劃

許多民眾在購買保單的時候，都會在個人經濟許可的情況下，規劃預留給遺族一定額度的生活資金或是償還貸款資金，但在通膨情況下，原本認為足夠支撐家庭開銷的保險金，在實際獲得保險給付時，恐怕已相對貶值。為避免發生上述情況，建議在投保時可把「通貨膨脹」因素納入考量，在能力允許的情況下，將預計投保的保險金額上調，或是選擇可抗通膨的商品類型，都是較為保守的規劃。

至於該如何挑選適合自己的保單呢？建議在人生初期成長階段，保險規劃著重於保障功能，除了基礎壽險保障的規劃外，在勇於嘗試新鮮事物及參與各項活動的時期，面對可能隨之而來的意外傷害，透過醫療險及意外險的規劃，亦可以轉嫁這些風險。

人生四階段保單規劃

來到中、壯年期階段，成為了家庭經濟支柱，保險規劃面向要從個人擴及家庭，壽險保障可以轉嫁死亡風險，照顧家庭遺族。在家庭、工作兩頭燒的期間，也要注意避免因壓力、不良生活習慣的累積而影響健康，增加疾病或失能風險，使得工作能力中斷或喪失。

屆退期階段著重於退休準備，包括退休金、照顧金、醫療費用的安排。在商品類型的選擇上，還本險、年金險類型的商品可以做為退休後的所得替代來源，長照險可以提供生活無法自理時的長期照顧資金來源。到了高齡享退階段，首先要注意長壽可能帶來的風險，如退休資金不足、失能期照顧需求提高、醫療費用不足等。有資產傳承需求者，可以善用傳承型商品的保險槓桿放大資產，高資產人士更應及早進行資產傳承布局，將保險做為資產分配的方式之一，因應突發狀況及預留稅源。

確定需要的保障類型後，可按照個人預算來選擇商品，若是預算有限者，可選擇保障期間較短（如定期險）、保障範圍較小的基本款保單來轉嫁風險。最重要的還是要提醒民眾，保險是人生中、長期的規劃，保費支出要在能力範圍內「量力而為」，畢竟投保後解約或是不繼續繳費，都可能會發生不利消費者的情況。

（本文由新光人壽資深副總經理林漢維提供，記者戴玉翔採訪整理）