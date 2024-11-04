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保險小百科／海外急難救助 提供四類服務
近日旅遊人數暴增，國人除投保旅行平安險、旅遊不便險來作為保障，事實上，保險公司針對保戶也有「海外急難救助」服務，且救助專線為24小時。
海外急難救助，是指保險公司提供保戶的海外救援服務，如同信用卡公司提供道路救援服務，每間保險公司針對此項服務的對象與條件不同，但凡符合當保戶旅遊期間有需要，即可針對海外醫療、旅遊、法律等方面尋求救助或諮詢。
保險公司提供予保戶的海外急難救助服務主要可分為「旅遊諮詢協助」、「醫療諮詢協助」、「法律諮詢協助」、「緊急事件協助」等四大類，且部分的協助內容有機會由保險公司負擔費用，部分由保戶自行負擔，如行李護照遺失協尋、安排預約律師、遞送緊急藥品等。
多數壽險公司的海外急難救助服務對象為「有效契約之被保險人」，部分保險公司會依契約內容、保費金額等，給予不同的服務內容。
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