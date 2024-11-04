資料外洩、網路攻擊 資安險可理賠

目前國內提供的資安險，除了針對大型企業資安需求的客製化商品，還有提供中小企業選擇，分為保障資料外洩責任保險以及資訊安全綜合保險兩大類型。

在保障資料外洩責任保險中，包括資訊系統不法行為保險，主要承保被保險人因為第三人不法入侵電腦系統，導致資金或財產上的損失；其次為資料保護保險，保障個資外洩產生對第三人依法要負責的賠償責任。另外的資訊安全綜合保險，保障被保險人受到網路攻擊、電腦勒索造成財產損失，以及對第三人依法應該負的賠償責任。

產險業者指出，企業資安風險涉及的資料外洩，包括自身企業以及客戶等，針對第三人資料外洩的賠償責任，以及企業因此產生的營業中斷損失、企業危機費用等，就會在保障內容中。

保險局指出，國內資安險主要跟再保公司走，定價參考國際再保定價，主要費率會針對個別公司而有差距，包括是否遭受駭客攻擊等試算保險費用，由於科技業投保居多，通常會超過國內保險公司承保能量，所以通常是動用到再保報價，保費依據個別公司而定。

產險業指出，大型企業投保資安保險，通常要透過海外再保公司報價協助承保，過去國內高端大型企業，通常對自身資安控管相當有信心，因此對於投保資安險意願並不高，但伴隨金管會持續推動，最新統計去年資安保險投保前三大產業別，金融保險業已經退居到第三名，前兩名由電腦周邊設備產業以及半導體業拿下。