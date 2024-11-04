快訊

聯合報社論／中華民國論述難掩「綠色轉型正義」的撕裂

衛福部草案 代孕費百萬起跳 新制最快明年上路

聽新聞
0:00 / 0:00

企業保資安險 防駭必修課

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
數位發展部統計，8月政府機關資安聯防情資月增1.39萬件，增至9.05萬件，資安事件通報數量年增0.36倍。示意圖。 聯合報系資料照
數位發展部統計，8月政府機關資安聯防情資月增1.39萬件，增至9.05萬件，資安事件通報數量年增0.36倍。示意圖。 聯合報系資料照

數位發展部統計，8月政府機關資安聯防情資月增1.39萬件，增至9.05萬件，資安事件通報數量年增0.36倍，主要發現惡意程式增多，甚至透過釣魚網件欺騙收件人，誘騙收件人點擊連結。金管會保險局提醒，企業要重視資安風險管理，適時評估投保資安保險。

根據保險局統計，這兩年資安保險保費收入增加明顯，從2021年的2.38億元，隔年增近一倍至逾4億元，2023年增至逾5億元，今年前七月相關保費逾3億元，全年保費有機會看齊去年同樣超越5億元。

但如果與產險其他類型保費收入相比，例如今年前八月火險保費收入已經超過310億元等，資安險的保費收入仍相當低，業者認為，與企業心態有關，尚未形成透過投保保險，分散企業不幸被駭客盯上的風險。

國內企業分散駭客攻擊風險保險
國內企業分散駭客攻擊風險保險

保險局近乎每年會提醒企業投資資安保險，近期又再提醒一次，認為基於國際人工智慧（AI）風潮興盛，雲端技術進度，網路威脅增加，企業在追求數位轉型，愈來愈依賴資訊科技以及物聯網等數位服務，如果公司沒有充分防範網路風險，可能會影響到公司繼續營運能力以及損害，希望在強化資安風險管理同時，也應該要重視資安事故發生時候的有效移轉。

目前國內提供資安險的業者，包括安達產險，擁有多年理賠以及承保經驗，承保範圍包括因網路安全故障或攻擊、人為誤失等造成的業務中斷損失，以及業務中斷事件導致的延遲、中斷與成本提高，以及因為危機溝通與聲譽降低產生的花費等。

兆豐產險也有推出電子商務及資訊安全保障責任保險，保障被保險人因為資安風險產生的賠償責任以及費用、因應求償而建立的賠償基金等。其中保障範圍包括營業中斷損失，例如遭到網路攻擊而導致營運中斷，補償被保險人所產生的營業中斷淨損失；以及危機處理費用，例如發生資料外洩事件的時候，補償被保險人的調查費用、客服中心費用等；另外，還保障駭客攻擊損失、網路勒索損失等。

南山產險針對大型企業也有推出網路安全保險，保障範圍包括營業中斷、網路勒索、資料復原費用等損失提供保障，以及依法應賠償責任時候，針對第三方提供的賠償請求等第三方責任保險。

保費 保險 資安

延伸閱讀

台灣資安大聯盟訪新加坡資安交流 開創東南亞市場機會

PwC全球網路安全報告出爐 77％企業欲增預算強化資安

「撞庫攻擊」盜高鐵TGo會員點數 駭客與車手頭雙雙聲押

資安概念股 掀比價效應

相關新聞

企業保資安險 防駭必修課

數位發展部統計，8月政府機關資安聯防情資月增1.39萬件，增至9.05萬件，資安事件通報數量年增0.36倍，主要發現惡意...

管融資租賃業 銀行公會主張訂專法

針對融資租賃公司應如何管理，不只立委建議，銀行公會也主張應訂定專法。據透露，銀行公會除了研訂租賃業的「授信實務守則」，也...

銀行業9月賣債1,046億 獲利了結

金管會統計，銀行業9月砍債1,046億元，已連兩月減碼債券2,723億元，壽險業連三賣，僅券商站買方，9月金融三業砍債9...

金融科技展 台新金秀五亮點

台新金控在FinTech Taipei 2024台北金融科技展中大秀實力，以「TAISHIN AI賦能，是您的智慧好夥伴...

國泰金扮「未來金融家」推手

國泰金控攜手旗下子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信1日參與由金管會指導，金融總會與台灣金融研訓院...

國泰世華分享防詐新技術

「2024台北金融科技展」1日盛大展出，國泰世華銀行作為國內反詐和數位金融的領頭羊，不僅於集團主攤位開設互動展，解釋其如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。