預開型安養信託 不怕被詐騙

張醫師（化名）今年60歲，規劃最晚65歲時退休，由於張醫師是單身，沒結婚也沒有小孩，他擔心自己老後可能會有失智、疾病醫療照護、老後安養等的風險與需求，看到社會詐騙氾濫，不少老人退休本慘被詐騙，為了保住自己的資產，確保老後需要的本錢不會被詐騙，因此張醫師找上往來銀行諮詢有什麼方法可以保障他資產，還能在未來萬一失智、安養時將資產用在需要之處。

兆豐銀行信託處長侯君儀指出，張醫師因為單身沒有小孩，擔心未來退休、年齡漸長之後，潛在的失智、失能風險，甚至因此資產被詐騙更淒慘，因此張醫師最在意的就是如何保全他的資產，確保老後老本可用無虞。張醫師目前名下資產有定存存款約4,000萬元，兩間不動產市值合計6,000萬元，其他金融資產還有股票、基金等。

預開型安養信託特點

侯君儀表示，張醫師原本擬向兆豐銀分行申辦房屋抵押貸款，把名下房屋設定抵押權給兆豐銀行，希望藉此避免遭歹徒詐騙。不過，經過說明，將房屋設定抵押在防詐上僅有部分作用，而要處理未來潛在可能失智、疾病醫療照護或老年安養的問題，藉助安養信託較為可靠，獲得張醫師認同。因此建議張醫師辦理預開型安養信託，量身訂做未來啟動安養信託的機制，並在訂立預開型資產信託契約時，兆豐銀就可以提前協助張醫師安排信託監察人，為日後安養信託啟動後，確保兆豐銀依約執行安養信託契約，信託資產「專款專用」，以及依照委託人意願進行資產的配置以利孳息，支應退休老後照護生活所需。

兆豐銀就為張醫師安排了「無子西瓜社會福利基金會」來擔任信託監察人，張醫師目前已交付信託資金約3,000萬元，且辦理「預開型安養信託」，兆豐銀提供簽約費優惠，契約啟動、信託財產給付前，也免收信託管理費。

她並表示，張醫師客戶已交付總資產也就是存款資金3,000萬元，未來張醫師還可視本身規劃，分次按自己資金狀況分批將資產交付信託。預開型安養信託在信託資金累積期間，尚未約定給付條件，張醫師可以日後隨時再追加交付信託財產，而張醫師也約定當他的活存餘額達30萬元以上時，即會指示兆豐銀行辦理定期存款增加收益。

兆豐銀行信託處指出，目前張醫師並沒有約定不動產何時會考慮交付信託，而在目前張醫師健康狀況良好之下，也還沒有信託資金給付的需求，這些在未來張醫師有特殊給付需求或其有相關規劃時，可再進行給付條款相關約定，並須由信託監察人同意相關給付。

侯君儀表示，目前預估張醫師累積3,000萬元信託資金，應足夠其安養之用，契約啟動後將以客戶本身的需求為主來進行給付。但因張醫師有閒置不動產，未來如擔心信託財產不足，也可透過出租房屋以租金收益來挹注信託資金，或結合「以房養老」將取得資金匯入信託專戶，透過信託帳戶來進行整體財務規劃及給付。另外，信託專戶的資金也可辦理定存或投資保守型金融商品，來增加財產收益，使支持其未來安養需求的信託資產，不虞匱乏。