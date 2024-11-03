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兆豐銀行拿下玉山獎 限期推出手續費999信貸專案

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
兆豐信貸獲得第21屆國家品牌玉山獎最佳產品類全國首獎，由國土署署長吳欣修(左)頒獎給兆豐銀行總經理黃永貞(右)。圖／兆豐銀行提供
兆豐信貸獲得第21屆國家品牌玉山獎最佳產品類全國首獎，由國土署署長吳欣修(左)頒獎給兆豐銀行總經理黃永貞(右)。圖／兆豐銀行提供

兆豐銀行近2年來積極發展信用貸款業務，並且推出「信貸全方位智慧管理系統」，且拿下「國家品牌玉山獎」的最佳產品類全國首獎，為此兆豐銀行更推出限期本月10號之前的信用貸款手續費999優惠的慶祝專案。

兆豐銀行此次首度參加國家品牌玉山獎即獲得9項大獎，並以兆豐信貸的全國首獎最具有代表性，兆豐銀行總經理黃永貞並親自出席代表領獎。

小額信貸這類產品由於金額小、利差大、風險高，以公股銀行的組織架構和企業文化往往並不利於發展，但兆豐銀行近兩年來非常的重視這類業務，已經默默耕耘二年，除了編列高額預算建置專屬信貸系統及進行數位行銷外，還大規模擴編了電話行銷與直效行銷團隊，內部更暱稱為「空軍」與「陸軍」，兩大團隊的布建不僅提高業務的靈活性，還大幅提升整體市場滲透力。

督導消金業務副總陳建中表示，發展信貸對兆豐銀行的意義不只是期盼產品線及利息收益的增加，更是品牌價值的提升、數位化的經驗積累、客群年齡調降，這些才是最寶貴的價值，也是公股行庫最欠缺的部分。

陳建中也進而指出，隨著金融科技的發展，僅依賴擴增分行家數來維繫業務成長的「陸軍模式」已成過去，未來銀行經營必須善用數位科技力量，運用實體分行及網路兩種不同的通路，陸空並進的方式，來確保銀行業務的成長動力。

對於限期10日之前的優惠專案，兆豐銀行也說明，必須透過兆豐銀行信貸ｅ把兆進件，並將兆豐銀行這次拿下玉山獎全國首獎的獲獎新聞內容以截圖或拍照等方式上傳，即享有手續費999元優惠。以貸款金額30萬元，年利率為2.5%，手續費999元，貸款期間5年為例，總費用年百分率約為2.63%，每月繳付本息約5324元，只要成年且有固定收入，即可透過線上申辦，推薦給有資金需求的客戶。

信貸 兆豐銀行

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