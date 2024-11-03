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凱基銀行香港分行獲營業執照 預計明年中開業

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
凱基銀行香港分行獲營業執照，預計明年中開業；圖為凱基金控總部大樓。圖／凱基金控提供
凱基銀行香港分行獲營業執照，預計明年中開業；圖為凱基金控總部大樓。圖／凱基金控提供

凱基金控旗下子公司凱基銀行已在10月底順利取得香港分行營業執照，將成為凱基銀行首間海外分行，預計將於明年中正式開業，凱基銀行表示，香港分行的設立將有助於銀行建立區域性金融網絡、並發揮集團綜效。

凱基銀行也分析，香港分行開業之後將會擴大銀行規模及業務觸角，並結合金控資源提供客戶全方位的金融服務，母公司凱基金控也在香港分行的加入下，更加完整其在大中華區的金融布局。

凱基銀行說，香港作為國際金融中心，具備高度成熟的金融基礎設施和專業服務，資本市場及金融產業的發展都相當完整，可提供各產業的企業客戶豐富資金支持，凱基銀行取得香港分行的營業執照，未來將藉由香港分行延伸服務客戶海外的金融需求。

此外，凱基金控旗下子公司凱基證券在香港市場深耕已久，是香港最具規模的台資券商，香港分行也將與其聯手提供一站式全方位的金融服務，運用集團資源擴大業務發展規模，累積國際化專業的人力資源，開啟凱基銀行發展海外市場的重要里程碑，逐步推動凱基銀行具特色的海外發展策略。

凱基銀行也表示，香港分行開業後，將強化兩岸三地金融服務平台的功能，更將藉助集團資源，進一步延伸觸角至亞太區發展、多元化收入來源，不斷擴張版圖。

目前凱基金控旗下子公司在香港布局，除了凱基銀行香港分行外，證券方面有子公司凱基證券（香港）以及中華開發資本的基金業務，未來將實現「One KGI」的發展願景，利用集團內部的資源，啟動跨業務單位的合作，持續針對不同目標市場客群提供完整及最佳的金融服務。

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