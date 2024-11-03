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台灣資安大聯盟訪新加坡資安交流 開創東南亞市場機會

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
台灣資訊安全業者組成的「台灣資安大聯盟」，上月赴新加坡參訪交流資安技術。圖／台灣資安大聯盟提供
台灣資訊安全業者組成的「台灣資安大聯盟」，上月赴新加坡參訪交流資安技術。圖／台灣資安大聯盟提供

逾1百家台灣資訊安全業者組成的「台灣資安大聯盟」，上月27至30日組參訪團赴新加坡參訪政府、投資機構、公協會、企業等交流資安技術，由駐新加坡代表童振源接見，希望創造東南亞市場合作機會。

台灣資安大聯盟發言人洪伯岳說，台灣資安企業希望結合自身技術創新與新加坡國際市場視野，打造全球資安解決方案，應對不斷增長的網絡威脅，並期望在東南亞市場創造更多合作機會，加速全球布局。

參訪成員包括中華資安國際（CHT Security）、杜浦數位安全（TeamT5）、美商安瑞科技（Array Networks）、微智安聯（Shield eXtreme）、關楗（KeyXentic）、盧氪賽忒（Leukocyte-Lab）、凱特納科技（CyCatena）、如梭世代（ZUSO Generation）等資安企業，涵蓋網路攻防、數據洩漏防護等領域。

新加坡 東南亞 資安

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