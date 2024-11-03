台灣資安大聯盟訪新加坡資安交流 開創東南亞市場機會

許多人出國旅遊前都會投保旅遊不便險以防萬一，然而碰上突發情況時，當下混亂的場面，可能會導致旅客未能保存好相關證據，使日後權益受損。對此，有網友分享自己的理賠經驗...

2024-11-02 13:20