癌症成現代人健康重大隱憂 壽險業建議用癌症險補保障

衛生福利部國民健康署去年所發布的2021年癌症登記報告指出，自1982年起，癌症即位居10大死因之首，每年帶走4萬多人的性命，不僅嚴重影響病患及家庭的生活品質，也造成龐大的醫療人力負荷及費用支出。癌症治療所費不貲，為減低癌症醫療費用對家庭經濟的影響程度，宏泰人壽建議可善用癌症險預為因應。

癌症與遺傳、個人作息、飲食、環境、壓力息息相關，對於身處在快節奏、壓力大的現代人來說，著實是危害個人健康及家庭幸福的重大隱憂。隨著醫療科技進步，癌症治療更為精準，治癒率也相對提高，然而有些治療方法非健保給付項目，所需費用龐大，除了平日備妥緊急基金支應之外，亦可及早投保癌症險做為家庭經濟的最後一道防線，萬一不幸罹病，保險就能減輕經濟面的壓力，讓病患更安心專注於治療。

宏泰人壽表示，常有人認為生病只要有醫療險就足夠，實則不然；一般而言，醫療險主要因應醫療相關的費用支出，但醫療險有各種不同類型的區分，其理賠給付基於醫療保險的商品特色、保單條款規定的不同而有所限制，不一定能夠切合實際需求。特別是目前有些癌症治療在門診即可施行，已不列入部分醫療險的給付項目，病患因此無法獲得理賠，病時更添憂慮與煩惱。

而癌症險保障範圍明確，如果保戶有這方面顧慮或是家族成員有相關病史，即可將癌症險列為保險規劃的優先選項。宏泰人壽以「宏泰人壽好健康防癌醫療終身健康保險（FCＤ）」為例，其提供11項罹癌後的相關醫療保障，包含癌症住院、癌症手術住院、癌症出院療養、癌症門診、癌症放射線或化學治療保險金等理賠給付；「宏泰人壽真健康防癌終身健康保險（FCC）」則是針對初次罹癌提供即時的、一次性給付保障的保單類型，在符合保單條款的原則下，簡化理賠申請檢附文件，省去蒐集醫療單據的心力。

身體健康是一切的根本，宏泰人壽鼓勵民眾維持正常作息及良好的飲食習慣，並藉由運動釋放日常壓力，在從事健康積極作為的同時，也建議以保險為後盾，以完善的保險規劃，守護幸福家庭與人生。