聖暉*獲 OTC 「幸福企業獎」及「中堅夥伴獎」雙肯定

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）日前受邀參加櫃買中心30周年感恩茶會暨頒獎典禮，聖暉副總經理陳淵碧代表接受頒予「上櫃幸福企業獎」及「上櫃中堅夥伴獎」雙項殊榮肯定，彰顯聖暉致力於營造和諧、友善的工作環境，並堅守企業責任與永續發展的承諾。

聖暉是國內知名無塵室與機電工程整合大廠，專注於提供高端無塵室整合、機電工程、環境工程等專業統包工程服務，在產業成長中扮演穩定且關鍵角色。多年來，聖暉*在技術創新與客戶服務領域均有卓越的表現，不僅協助推動多元產業升級，更與夥伴企業共同發展，建立穩固的合作基石。聖暉表示，「成為產業的中堅力量是一項責任與使命，我們將持續推動產業的正向發展，並與夥伴企業一同實現永續成長。」

在企業發展的成長過程中，聖暉始終視員工為公司最重要的資產與夥伴，並致力於為員工創造優質的工作環境、企業文化及完善的福利措施。聖暉相信，唯有在充滿幸福感的環境中，員工才能發揮最大的潛力。這次獲獎，正是對聖暉推動「以員工為本」理念的高度肯定，聖暉將積極推動多元化的員工發展計畫與生活支援方案，協助員工促進身心健康，達到工作與生活的平衡。聖暉認為，員工是企業持續成長的關鍵，因此持續在薪酬與福利上進行優化，強化企業競爭力，以吸引更多優秀人才的加入。未來，聖暉將持續為員工打造更具吸引力的職場環境。

聖暉表示，將以此次雙獎項的榮譽為起點，持續深耕人才培育與技術創新，致力於成為員工心目中的幸福企業，並成為產業永續發展的重要夥伴。聖暉強調，唯有兼顧員工、企業與社會的全面發展，才能真正實現企業的永續價值。這次獲雙料獎項，再次印證聖暉在企業責任與幸福企業文化上的努力。公司將不懈前行，邁向更高遠的目標。