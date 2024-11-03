台灣2050要邁向淨零排放 六壽險綠能投資逾437億

台灣2050要邁向淨零排放，壽險業扮要角，國內六大壽險公司摩拳擦掌，將持續加碼太陽能、離岸風電等再生能源投資；初步估計，六大壽險對再生能源等相關投資超過437億元。

國泰人壽至今在包括離岸風電與太陽光電領域，已完成數件指標性投資案。以國泰電業等相關投資及沃旭大彰化西北風場而言，總投資金額約316.2億元。

國壽2017年跨足太陽光電領域，2022年整併旗下太陽能轉投資事業，成立台灣首家保險業持有的再生能源子公司國泰電業，太陽能相關標的投資金額約43億元。

六大壽險再生能源與電廠投資概況

今年10月下旬取得金管會核准，將與國泰電業共同出資不超過273.2億元，與國際離岸風電開發商沃旭能源合資大彰化西北離岸風力50%股權投資，為國壽首次跨足離岸風場投資，創國內壽險業投資離岸風電最大投資金額紀錄。

富邦人壽2014年開始參與投資太陽能電站，目前為止透過參與投資的電站平台，投資金額超過70億元，重要投資項目包括富邦能源、星耀能源與星鱻電力等。

南山人壽持續關注再生能源發展，目前透過購買債券與股票，投資綠電與能源相關企業，支持綠色能源推廣與發展。在投資綠電與能源公司時會綜合考慮多方面因素，必須符合保戶安全性及承諾給予保戶的現金流。

凱基人壽已投資的綠電專案以太陽能案場為主，包含台日太陽能光電、福豹怡號、光貝等七家公司。截至今年9月底，總承諾投資金額約40.8億元。

台灣人壽積極投資綠電與再生能源公司，目前持股比例15%至43%不等，尚無持股超過50%以上的合資公司。對於投資綠能與能源公司，除評估財務效益，優先考量環境與社區正面效益性。

新壽目前對綠電與能源公司總投資金額超過10億元，投資主要考量為投資報酬與風險，未來會持續投資。