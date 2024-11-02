橘色力量再現！2024 Run伴台中場在台中公園熱烈登場

2024 RUN伴台灣「友愛智者．社區相伴」活動，今(2)日在台中公園登場，今年度的Run伴台中場，同樣由社團法人台中市紅十字會及社團法人台灣居家服務策略聯盟共同主辦，此次特別規劃以台中著名景點 : 台中公園為主繞行一周，活動才一公告，便有不少智者與家屬搶先報名，參與人數最後更是超過400人，不分老少聯袂參加。

活動中所有參加者統一穿上國際失智症的代表顏色 : 橘色制服，讓智者們在家人、社會人士及學生志工的陪伴下，透過行動號召大眾一同認識失智症，並加入失智友善的行列，共同走出橘色力量。

邁入第八個年頭的Run伴源自日本，是一場全民與失智症者攜手共同進行的愛的接力活動。Run伴的日文是「RUN TOMO」，意指朋友、親人一起陪伴失智者。顧名思義，Run伴希望展現出「陪伴」對失智症者的重要性。

根據世界衛生組織(WHO)報告顯示，全球失智症者已超過5,500萬人，預計2030年更將增至7,800萬人。而台灣邁向超高齡社會的倒數近在咫尺，失智人口同樣逐年增加，預估未來20年內，台灣每天將有近50人罹患失智症，等於每30分鐘就增加1位失智症患者，因此認識失智症與失智友善已是刻不容緩。

台中市紅十字會會長郭慈安表示，對失智症者來說，走出家門是一大考驗，不僅擔心走失迷路，更擔心社會的異樣眼光，所以期待透過Run伴活動，促使在地社區可以團結力量，串連形成友善失智的支持網絡，相信當一群人陪伴智者一起走時，會是友善與轉變的開始。

此次Run伴參加者眾多，除了失智症者與家屬外，主辦單位台中市紅十字會更邀請了中山醫學大學、中山附醫失智共照中心、財團法人向上文教基金會、財團法人向上社會福利基金會、立林長青事業有限公司、台中市吉普救援協會、新民高中紅十字會青少年服務隊、台中美國學校紅十字會青少年服務隊。

以及台中中央扶輪社、豐盛社會福利慈善事業基金會、愛教育國際蘭馨交流協會、台灣土地銀行台中各分行、真愛社會福利慈善事業基金會與台中藍興媽祖、萬春宮等多家民間團體與學校共同參與2024 Run伴台中場活動，不分男女老少一起加入關懷失智症者的行列。

今年度Run伴台中場除了健走活動外，同時在台中公園的會場，同步安排了許多寓教於樂的宣導攤位，如中山附醫失智共照中心的認識失智症宣導、向上文教基金會銀髮達人們的DIY體驗活動、豐盛社會福利基金會與立林長青事業的日照與長照服務宣導，還有愛教育國際蘭馨交流協會與土地銀行台中各分會共同辦理的家暴防治宣導，以及台中市紅十字會的急救教育宣導等。

不僅如此，現場更有中山醫學院學生設計主持的失智友善有獎徵答，與會場民眾同歡同樂。

雖然颱風剛過，但參與者的熱情不減，在活動中，更有原本習慣使用輪椅的智者，看到眾多民眾的鼓勵與陪伴，表示希望嘗試用雙腳走完全程。

郭慈安表示，這正凸顯了RUN伴活動在宣導認識失智症與失智友善上的特別意義，透過不同世代的參加者和失智家庭的加入，不僅讓失智症者有機會與不同世代一起共創美好回憶外，更讓智者與家屬獲得力量，進而讓社會大眾更認識失智症、了解失智症。

Run伴最重要的使命與目標是引導更多人對於面對失智症與失智症者時能從認識到同理，從同理到關懷。我們期待這場充滿橘色力量愛的接力賽可以不斷地持續下去!