富蘭克林三檔新兵報到 創新、永續、收益一應俱全

暌違逾三年，富蘭克林為台灣投資人精挑細選再引進三檔符合現今創新與永續趨勢及穩健收益需求的境外基金，總計旗下所代理之境外基金共76檔，包括48檔股票型基金、21檔債券型基金、5檔平衡型基金與2檔貨幣型基金。富蘭克林證券投顧表示，從AI所帶動的第四次工業革命浪潮在過去短短幾年吸引投資人目光，2021年3月歐盟永續金融規範(SFDR，Sustainable Finance Disclosure Regulation)開始實施至今市場對ESG的關注越發熱烈，加上投資人未曾間斷的對於收益投資的需求，本次引進之三檔基金希冀為投資人提供更完整也更符合當今趨勢的投資選項。

求創新：富蘭克林坦伯頓創新科技基金

本基金由富蘭克林股票團隊的資深副總裁馬修·摩伯格操盤，團隊投資經驗超過50年，自1968年以來便開始投資於「創新」領域，聚焦在全球具有「創新」題材的企業，這些企業能運用「新科技、新產品、新構想、新方法」，並能受惠於動態的全球經濟環境中的「新產業生態」。由於團隊認為創新不會只出現在科技領域，還會出現在電子商務、醫療保健、機器人、新能源等領域，故現階段看好顛覆性商業、基因突破、智能機器、能源轉型、指數級數據等五大主題，並採取全球化及跨產業布局以掌握多元投資契機。

追永續：美盛美國永續發展基金

本基金由富蘭克林坦伯頓集團旗下凱利投資的ESG投資主管瑪麗·麥奎倫擔任共同投資經理，採用凱利投資於2014年推出的獨家ESG評級系統，專注於投資ESG表現優於同業的美國永續領導企業，以實現長期資本增值。經理團隊認為，永續領導企業能通過其產品和服務應對氣候變化、生物多樣性、健康與福祉以及平權等議題，並以負責任和具商業道德的方式運營；投資人透過投資這些永續領導企業，可以為社會帶來正面影響，同時避免企業不負責任的商業行為所帶來的風險。經理團隊看好各行業的永續發展趨勢，因此在行業、風格和市值上進行多元化投資，並將重點放在選股。目前基金持有約50檔股票，涵蓋成熟和新崛起的永續領導企業，以把握多元化且符合永續發展趨勢的增值機會。

擁收益：富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金

本基金由掌管全球近900億美元資產的富蘭克林收益投資團隊投資長愛德華．波克領軍，秉持逾75年歷史、聚焦收益的投資哲學，複製其美國平衡收益策略之成功經驗，將視野拓展至全球，希冀讓投資人藉由一檔基金就可以掌握全球優質收益機會，其最核心特色為多元收益與動態配置。基金目前配置於美國與美國以外地區各約五成，股債配置也處均衡，其中債券側重高品質投資級債，股權產業配置則是多元分散，並且善用混合資產*之投資優勢，提升收益機會與可投資範疇。經理團隊看好全球通膨持續降溫、多數央行降息、經濟仍屬穩健，股債資產皆有表現空間。