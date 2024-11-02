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出國遇颱風！航班延誤怎證明？他3點總結「旅遊不便險」理賠申請關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
受康芮颱風影響，前兩日有不少國內外航班被取消。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
受康芮颱風影響，前兩日有不少國內外航班被取消。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

許多人出國旅遊前都會投保旅遊不便險以防萬一，然而碰上突發情況時，當下混亂的場面，可能會導致旅客未能保存好相關證據，使日後權益受損。對此，有網友分享自己的理賠經驗，並總結出3項須注意的細節，以確保未來申請理賠時能更加順利。

原PO在Dcard發文表示，上個月他到日本旅遊，不巧遇上山陀兒颱風襲台，為此不得不改班機、延後了48小時才回台。由於原PO行前有保旅遊不便險，事後他共拿到1萬元的保險補償金，扣除約3千元的2天住宿費，這筆補償金也補貼了不少旅行上的開支。

原PO回憶，當時是他第一次在旅行時碰到颱風，當下要處理住宿、網路、金錢、交通等許多事務，場面非常混亂，也不一定能夠及時聯絡到保險專員。好在行前有提早與專員電話確認相關細節，後續申請保險理賠相當順利。原PO也不藏私總結了3大注意事項，提醒未來出國玩的網友要多留意。

第1點：不管什麼資料都先拍照備份

原PO指出，碰到航班延誤的情況時，事後會依據「訂票時的電子機票」及「最後搭乘時的登機證」來計算延誤的時間多寡。

電子機票通常會寄到信箱，不過登機證只有在搭乘前才會拿到，拿到時務必先拍照，並確認照片中姓名、時間等資訊都清晰，也可以使用電子登機證，以便日後查詢。若是實際搭乘時間比登機證標示的時間更晚，記得在登機前讓它和時鐘合照，證明最後的登機時間。

第2點：不管遇到什麼情況，都多問一句「是否有證明」

無論班機是延後或取消，建議都要詢問是否有證明或收據等紙本資料，因為如航班取消、欲申請理賠住宿時，便會用到航班取消證明。如果有信件、APP通知等等，也建議截圖保存，以備不時之需。

原PO補充，如果使用自動通關的話，回台後可以在機場蓋出入境章，否則事後還要另外申請證明。

第3點：主動索取並保存好滯留期間所有的收據

原PO建議，滯留國外期間，交通、住宿、餐食等所有收據應先保存好。雖然他的保險是航班取消時理賠往來機場的交通與住宿費，但專員表示，部分信用卡會理賠餐食，因此建議所有花費都盡量保留收據，在日本可以向飯店主動索取印有名字的「領収書（收據）」，用不到的話再丟掉即可。

最後，原PO提醒，每家保險公司的規範可能有異，建議大家行前可以先花時間研究一下，以免遇到突發狀況時過於慌亂。

保險 出國旅遊 旅遊不便險 理賠 登機證 航班 颱風

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