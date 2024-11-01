中央銀行在今年3月升息半碼（0.125個百分點）後，已連兩季維持利率不變。央行第3季理監事會議事錄摘要顯示，考量國內外各項因素後，全體理事均贊同利率按兵不動，但也有數位理事提醒，台灣實質利率仍呈負值，且持續期間已久，且房租及外食價格上漲程度未見反轉，央行打擊通膨不宜放鬆。

央行資料顯示，有理事贊同本次政策利率不變，但表示與其他國家相較，台灣實質利率仍呈負值，且持續期間已久，值得思考。

另一位理事認為，貨幣政策應針對通膨可能的壓力予以反應，央行預測2025年CPI年增率降至2%以下，但房價若仍維持高檔甚至上漲，由於房租反應較為落後，預期房租將持續上漲；今年1至8月平均房租年增率，若與1至5月相較，房租年增率及其對CPI年增率的貢獻度均持續增加，因此，打擊通膨實不宜放鬆。

有理事表示，台灣通膨將緩步回降，但房租及外食類價格上漲程度未見反轉，央行仍須持續關注通膨走勢；勞動市場則表現穩健，由目前通膨趨勢及勞動市場角度觀察，當前政策利率應屬合適。

也有位理事表示，台灣經濟持續穩定成長，且通膨率緩步下降，明年可望降至2%以下，目前並無調升政策利率的必要；儘管近期主要國家央行多採寬鬆貨幣政策，但考量國內房租指數持續上揚，通膨風險仍存，政策利率亦無必要調降。

一名理事認為，台灣通膨數年來在各部會努力抑制下，漲幅均低於其他國家，現在下降的空間也不若其他國家，例如美國大，目前並無必要跟隨美國啟動降息。