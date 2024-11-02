三銀行大秀人工智慧服務

2024年金融科技展昨（1）日登場，今年各家金控與銀行積極搭上AI應用列車，中國信託、台北富邦銀行與台新銀行等大型民營銀行主管也受訪，展現自身AI技術的突破性發展。

中信銀行總經理楊銘祥指出，近年AI技術突破性發展，中國信託運用生成式AI結合內部自主研發模型、知識庫、匯流大數據等科技基礎，探索應用場景以提供客戶最佳體驗。對於中信銀今年獲利能否超越去年，楊銘祥充滿信心指出，「一定會比去年好。」

台北富邦銀行展出全新打造的「Fubon+」行動銀行，清新的視覺設計和簡單直覺的操作方式大受民眾好評。北富銀數位金融總處副總處長陳傑豪表示，北富銀全行客戶數位服務滲透率近六成，他對「Fubon+」很有信心，預估推出半年內可望帶動全行數位用戶達雙位數成長。

台新金（2887）資訊長孫一仕強調，台新銀行是「內建AI的銀行」，這次展示的都是實體正要開始進行，包括用生成式AI產生音樂、圖片、程式碼，用AI做防詐，也領先業界成為第一個企業銀行的智能客服，包括內顯的內部軟體做防詐等，外顯方面則可用更好的AI來服務客戶。