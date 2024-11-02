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國泰金：發展負責任的AI

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

國泰金控（2882）攜手子公司於昨（1）日參與金融科技展，國泰金總經理李長庚指出，國泰在AI人工智慧發展上做了許多努力，包括成立金控級「資料暨AI治理委員會」統合集團的AI發展，並從AI Ready（整合共識）、AI Native（智能驅動）到AI Empower（賦能革新），三階段循序漸進發展「負責任的AI」。

李長庚表示，AI人工智慧的發展是現在不可擋的趨勢，國泰在今年7月取得金管會核准，領先所有金融同業、為第一家「數據上雲」的金融機構，今年也成立「資料暨AI治理委員會」，透過這個委員會希望統合集團AI的發展、發展「負責任的AI」。

首先是風險管理，透過國泰盾讓集團共同聯防，所有子公司在風險管理、防詐，及法遵、風管等都能有一致化平台，背後就是AI工具的使用。李長庚說，各子公司在工具使用上有不同計畫，國泰世華銀行深耕在打詐、智能房貸等，國泰產險則是在核保輔助方面，國泰人壽六年前就開始發展AI，透過AI可讓保戶了解健康歷程與如何進行風險管理等。

AI 國泰金控 長庚

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