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金管會：金融創新打團體戰 透過專利授權增加應用場景

經濟日報／ 記者楊筱筠林勁傑／台北報導
FinTech Taipei 2024台北金融科技展開幕典禮，金管會主委彭金隆致詞。 FinTech Taipei 2024／提供
FinTech Taipei 2024台北金融科技展開幕典禮，金管會主委彭金隆致詞。 FinTech Taipei 2024／提供

金管會主委彭金隆昨（1）日指出，AI帶來新機會，也帶來新風險，金管會鼓勵金融業創新，但創新從來不是容易的事，為此金管會大幅放寬試辦業務範圍，試錯的過程要給更大的容錯率。

同時也鼓勵金融機構合組聯盟「打團體戰」，透過專利授權增加金融應用場景，不斷合作與嘗試，累積小成功而促進大成就，寫下金融科技發展新篇章。

金融科技展官員重要談話
金融科技展官員重要談話

金融科技展昨日開幕，行政院副院長鄭麗君致詞表示，未來金融服務不一定得在實體銀行裡發生，國內金融業者今年投資金融科技應用金額年增三成，認同金融創新扮演國家希望工程中重要角色。他也對金融科技發展開出四個期許：增進民眾對於金融機構的信任、促進中小微企業發展、讓更多民眾享受到金融服務、加速產業數位與淨零雙軸轉型。

彭金隆表示，金融業已廣泛地應用AI，以銀行業為例，有三分之二的國銀已導入AI應用，範圍包括流程改善、風險管理、智能客服、防詐騙及客製化服務等，AI帶來新的機會，當然也帶來新的風險，例如深偽詐騙、演算法、數位落差等問題。

為此，金管會已大幅放寬業務試辦的範圍，也在評估調整金融監理沙盒創新實驗的落地機制，藉此擴大創新領域，希望金融業與金融科技業能夠攜手合作，進行創新實驗和試辦，增加台灣金融科技的場景及科技應用實力。

其次，鼓勵金融機構與新創公司合組聯盟打團體戰的新策略，集中有限的資源來提升創新動能，金管會已規劃讓金融機構將金融科技的專利授權與其他機構，有助分攤研發成本、增加誘因，讓資源較少的機構，也能受惠於應用成果。

第三，金管會鼓勵成立金融科技合作聯盟，推進技術研發，以台灣為基礎擴展跨國發展的機會。

彭金隆強調，「大成就往往是由小成功所累積而成，每一次的小成功都是更大成就的重要一步」，無論是科技發展，還是創新專案，哪怕只是前進一兩步，透過不斷的層次調整，才能快速地因應環境，非常鼓勵金融業和科技業者們能夠累積不斷的一小步，成就金融科技的發展。

他表示，賴清德總統自520上任以來，一直致力打造台灣成為AI智慧島，培養在地科技創新，聯合產學業者力量，創新永續，金管會將持續的大力推動金融科技。

金管會 金融業 金融科技

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