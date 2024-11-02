台幣爆量升 攀至31.968元

國內股匯走勢再度背道而馳。台股昨（1）日早盤重挫近600點，新台幣匯率仍在日圓匯率止貶回升、市場預期美聯準會下周將降息1碼，導致美元走勢疲軟下逆勢升值，終場升值6.3分，收在31.968元，升破32元整數大關並為近一個月新高，交投熱絡，總成交量擴大至19.76億美元。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天下跌0.15%，主要非美貨幣對美元多數升值，僅人民幣匯率貶值0.02%。

匯銀主管指出，日本央行暗示未來可能升息，激勵日圓匯率止貶回升，日圓匯率昨天大漲0.52%為「最強亞幣」。

新台幣匯率升幅0.2%，超前台灣主要貿易對手國貨幣韓元的0.04%，以及星元匯率升幅0.01%。

新台幣匯率過去一周表現強勢，累計升值1.03角、升幅為0.32%。

匯銀主管表示，颱風康芮來襲，國內股匯市10月31日休市一天，向來習慣在月底拋匯的出口商，只好延後一天進場「補」交易，對新台幣匯率形成明顯支撐。

放眼國際匯市，日本央行宣布利率維持不變，並暗示未來有升息可能，日圓匯率歡慶大漲；加上國際美元表現疲軟、美元指數回落，激勵新台幣等主要亞幣連袂上漲。

外匯交易員分析，美國總統大選下周登場，在重大不確定拍板定案前，市場恐將維持較為震盪行情，估計短期內新台幣匯率將維持31.8~32.2元區間波動。