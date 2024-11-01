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中信銀奪菁業獎大滿貫

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
中信銀行一舉拿下菁業獎八項大獎，二度蟬聯提報獎項皆全數獲獎的大滿貫紀錄，傲視臺灣金融業。 （聯合報系資料庫）
中信銀行一舉拿下菁業獎八項大獎，二度蟬聯提報獎項皆全數獲獎的大滿貫紀錄，傲視臺灣金融業。 （聯合報系資料庫）

譽有「金融界奧斯卡」之稱的第12屆台灣傑出金融業務菁業獎昨（1）日公布得獎名單，中國信託商業銀行一舉拿下八項大獎，包括七項機構獎及一項特別獎，二度蟬聯提報獎項皆全數獲獎的大滿貫紀錄，傲視臺灣金融業。

財團法人台灣金融研訓院主辦之菁業獎今年4月開放選拔，本屆共計有79家金融機構角逐，總參選案件達163件，刷新歷史新高。歷經長達逾6個月激烈且嚴格的初審、複審及決審後，中國信託銀行脫穎而出，囊括本屆「最佳海外發展獎」及「最佳法人信託金融獎」兩項特優，榮獲「最佳綠色金融專案獎（一般金融組）」、「最佳企業金融獎」、「最佳財富管理獎」、「最佳數位金融獎」及「最佳消費金融獎」五項優等肯定。值得一提的是，中信銀行推出的「智能防詐安全網」，具備高效跨通路聯防能力，有效防堵及阻絕詐欺案件，勇奪本屆「特別獎─普惠金融推動獎（防制詐騙）」。

中信銀行為臺灣最國際化的銀行，為臺灣獲利、第一類資本規模表現優異之銀行，以臺灣為發展起點，聚焦布局大中華、日本、東南亞、美洲，目前於全球共14個國家及地區設有超過370處據點，建立具規模的跨境金融競爭優勢，積極協助企業客戶掌握全球市場動向，以香港及新加坡作為區域金融中心，滿足企業客戶於海外供應鏈金融服務，更進一步協助其員工於海外開戶、申辦信用卡金融等服務，長期深耕海外布局業務獲得主辦單位高度認可，勇奪「最佳海外發展獎」特優。

此外，中信銀行亦打造跨境、跨業、跨領域之法人信託平臺，提供完整員工福利信託產品線、對接國際市場的保管銀行業務及數位化股務代理服務，滿足企業與員工在資產信託、保管銀行及股務代理等三大需求，連續三屆蟬聯「最佳法人信託金融獎」特優。

離岸風電為政府重點發展政策，中信銀行率同業之先，自2018年起積極投入離岸風電金融服務領域，擔任多起離岸風電專案融資主辦及財務顧問，推動綠色能源產業成長。善用科技與數據結合永續目標，將全臺154家分行打造為綠色智能服務平臺。攜手國營臺灣鐵路股份有限公司優化客戶支付體驗，將傳統自動售票機及現金付款翻轉為可接受13種行動支付的新式售票系統。

此外，並透過數據賦能理財平臺及全臺最具規模的專家顧問團隊，滿足個人、家族、企業等全客群之優質財富管理服務，因而獲得「最佳綠色金融專案獎（一般金融組）」、「最佳企業金融獎」、「最佳財富管理獎」、「最佳數位金融獎」及「最佳消費金融獎」五項優等肯定。

中信銀行 中國信託商業銀行 離岸風電

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