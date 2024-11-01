租賃業者憂被納管 罰則過重
金管會擬納管租賃業，將租賃業涉及個人金融業務，尤其今年初以來即成外界關注焦點的先買後付（BNPL）、中古車融資兩大業務為納管重點。不過，租賃業者擔心，若納管後裁罰內容完全比照金融業，恐有違比例原則、有過重問題，租賃業者未來將持續向金管會溝通。
租賃業者表示，租賃業從事BNPL與車貸業務的市場秩序在兩大自律公約上路後已顯著改進，業者承受調整陣痛影響相關業務營收下仍持續努力，落實公約與迎合社會期待。立委要求金管會管理租賃業，初步可能以金融消費者保護法架構納管。不過，這項法令原是針對金融業制定，未必符合租賃業與金融業行業特性差異。
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