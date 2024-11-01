相關公約上路半年 租賃業自律 客訴大減

租賃公會針對先買後付（BNPL）、中古車貸業務自訂兩大自律公約上路迄今半年已現成效，根據租賃公會資料，會員公司相關業務的客戶申訴狀況平均大減三成以上，甚至有個別公司客訴大減六成，租賃業者並積極加強控管過去易生爭議的經銷商行銷行為，控管調整過渡期加上金管會正研擬納管租賃業，預期相關成效將繼續放大。

今年初以來由YouTube網紅開始燒起來的租賃公司先買後付與中古車融資等，可能潛藏年輕人過度消費、擴張信用還不出錢等話題，在立委施壓、金管會要求下，租賃公會會員公司、三大租賃業者訂出會員從事車輛交易業務、從事先買後付兩大自律規範，並自4月初起公告實施外，立委持續要求金管會將租賃業納管。

正式納管前，租賃公會推動兩大自律公約上路半年多已經顯現成效，以中租控股、裕融、和潤等三大租賃業者為首的會員公司，自4月初簽署後積極依照自律公約調整各項業務行為，尤其針對下游經銷商對消費者、客戶端的行銷作為，租賃業除了協調經銷商一體遵循自律公約，並祭出佣金支付分期、拉長支付期間等方式，觀察客戶端還款是否有異常狀況後，再行給付經銷商。