中信推GPT ATM 7國語音提款

二○二四台北國際金融科技展昨在台北世貿登場，中信金控以「智領金融慧創新局」為主軸，聚焦科技防詐、超個人化、擬真互動三大特色，展示七項創新金融應用，其中「ＧＰＴ ＡＴＭ」可辨識七國語言，透過行動裝置語音指令就能完成提款，「ＡＩ客戶助理」可辨識用戶表情，與客戶親切交流，吸引觀展民眾體驗。

中信銀總經理楊銘祥表示，近年ＡＩ技術有突破性發展，中國信託運用生成式ＡＩ結合內部自主研發模型、知識庫、匯流大數據等科技基礎，探索應用場景以提供客戶最佳體驗。

超個人化「ＧＰＴ ＡＴＭ」支援中、英、印、泰、越、日、韓七國語言，搭載ＡＩ語音辨識技術，用戶僅需透過行動裝置語音指令即可完成提款，更可根據交易紀錄、地點與時間提供個人化建議。

「ＡＩ客戶助理」可如同真人般主動識別用戶表情自然交流，量身規畫投資建議，分析投資市場趨勢等。

「智能安全防詐網」、AI SKYNET神盾聯防科技平台串聯綿密風險偵測網路，強化阻詐成效。全台一五四間分行行員、逾七五○○台ＡＴＭ只要遇到疑似詐騙即自動通報警方。

AI SKYNET則是利用ＡＩ技術分級帳戶風險並整合客戶資訊，於中信銀行動銀行ＡＰＰ操作可疑交易時即跳出警示訊息。

不只銀行服務，中信金旗下壽險、證券、投信等都利用ＡＩ科技推出相關工具，OPENPOINT及icash Pay會員也享有「智能優惠推薦引擎」服務。