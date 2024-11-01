快訊

康芮釀災…遭質疑北高救災兵力雙標 陸軍司令部回應

亞馬遜財報帶旺！美股早盤上漲300點 市場對就業報告反應小

康芮挾強風！北市民生社區整排鐵皮被吹落 原來是三總的

台北金融科技展 台銀實踐智慧金融

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

「FinTech Taipei 2024 台北金融科技展」於11月1日至11月2日在台北世貿一館盛大舉辦，業界紛紛展示最新的金融科技創新及解決方案。此次展場以「智慧金融 永續未來」為主題，臺灣銀行展示多項創新金融服務，強調其對永續發展的承諾。

本次活動同時舉辦台北金融科技獎頒獎典禮，此獎項係透過競賽方式匯集國內金融產業與科技產業跨域能量，表揚在金融科技領域具有卓越表現的單位，臺銀與財金資訊公司、中華郵政公司及中國信託銀行以「全民共享普發現金」專案共同組隊參加「共創典範獎Model Co-Creation Award」，優異的表現於初賽脫穎而出，入圍決賽並獲得優勝殊榮，由董事長凌忠嫄代表領獎，顯示該團隊的金融科技成果，倍受專業機構高度肯定。

臺銀以人工智慧驅動的金融應用展出，並與清華大學合作推出區塊鏈技術的概念驗證計畫。此外，參觀者可透過AR擴增實境技術，使用手機觀看360度黃金商品的細節，並與展品合影留念。活動還特別介紹防詐金融工具-信託服務，以及結合人工智慧的「臺銀ｅ理財」，提供量身打造的投資組合建議。

為了提升互動性，展覽期間首次安排臺銀吉祥物「BUBI」打造鯨銀島與現場民眾互動拍照。此外，臺銀還特別安排防詐阻騙及金價趨勢講座，透過宣導推廣強化全民防詐觀念，讓參加者在享受展覽的同時，也能獲得知識。

人工智慧 臺銀 金融科技

延伸閱讀

2024台北金融科技展南山人壽秀三大亮點 數位科技打造溫暖服務

刑事局統計10月份前五大詐騙案類 假投資仍高居榜首

台新金控2024台北金融科技展秀 AI 實力 五大主題亮點

富邦金控 Run For Greenᵀᴹ 展現 AI 創新力 五大子公司智慧金融展區

相關新聞

新台幣隨亞幣勁揚重返31元 周線連3紅

日本央行暗示未來將進一步升息，日圓止貶回升，加上市場預期美國聯準會11月僅降息1碼，美元露出疲態，新台幣兌美元今天展開補...

公平會審「新新併」確定延長 結果最晚明年1月底出爐

公平會9月底公告立案審查台新金（2887）、新光金（2888）結合案，根據規定，結合案審理工作日為30天、最長可再延長6...

北富銀「Fubon+」新行動銀行金融科技展亮相 提升客戶體驗及滿意度

FinTech Taipei 2024台北金融科技展1日隆重登場，吸引眾多金融業及科技業者參與，成為金融創新交流的重要平...

中信銀今年獲利優於去年？總經理楊銘祥：一定比去年好

美國總統大選即將登場，共和黨候選人、前總統川普與民主黨候選人、現任副總統賀錦麗選情呈現膠著，大選結果牽動台灣政經，中國信...

信用卡回饋真的省？10大旅遊優惠絕招快筆記 出國不怕荷包失血

出國也能邊玩邊省錢，只要善用這些優惠小技巧，就能讓你的每一次消費轉化為未來的旅行資金。

台新金控2024台北金融科技展秀 AI 實力 五大主題亮點

內建人工智慧（AI）的金控來了。台新金控（2887）在FinTech Taipei 2024台北金融科技展中大秀實力，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。