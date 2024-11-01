台北金融科技展 台銀實踐智慧金融

「FinTech Taipei 2024 台北金融科技展」於11月1日至11月2日在台北世貿一館盛大舉辦，業界紛紛展示最新的金融科技創新及解決方案。此次展場以「智慧金融 永續未來」為主題，臺灣銀行展示多項創新金融服務，強調其對永續發展的承諾。

本次活動同時舉辦台北金融科技獎頒獎典禮，此獎項係透過競賽方式匯集國內金融產業與科技產業跨域能量，表揚在金融科技領域具有卓越表現的單位，臺銀與財金資訊公司、中華郵政公司及中國信託銀行以「全民共享普發現金」專案共同組隊參加「共創典範獎Model Co-Creation Award」，優異的表現於初賽脫穎而出，入圍決賽並獲得優勝殊榮，由董事長凌忠嫄代表領獎，顯示該團隊的金融科技成果，倍受專業機構高度肯定。

臺銀以人工智慧驅動的金融應用展出，並與清華大學合作推出區塊鏈技術的概念驗證計畫。此外，參觀者可透過AR擴增實境技術，使用手機觀看360度黃金商品的細節，並與展品合影留念。活動還特別介紹防詐金融工具-信託服務，以及結合人工智慧的「臺銀ｅ理財」，提供量身打造的投資組合建議。

為了提升互動性，展覽期間首次安排臺銀吉祥物「BUBI」打造鯨銀島與現場民眾互動拍照。此外，臺銀還特別安排防詐阻騙及金價趨勢講座，透過宣導推廣強化全民防詐觀念，讓參加者在享受展覽的同時，也能獲得知識。