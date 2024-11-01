2024台北金融科技展南山人壽秀三大亮點 數位科技打造溫暖服務

迎向保險新時代，南山人壽大力擁抱科技變革，積極應用數位科技提升客戶體驗與服務效率。在2024台北金融科技展，南山人壽以「南山最懂你～以數位科技打造溫暖的保險公司」為主題，展示「Beyond Lab」、「智能客服透透Talk Talk」以及「金融Fast-ID行動投保」等多項數位創新服務與轉型成果，以數位科技打造有效率、貼合客戶需求的服務，希望成為有溫度且最懂客戶的保險品牌。11月1日至2日兩天，將在台北世貿一館以三大主題與民眾互動，參與體驗即有機會獲得精美小禮。

金融科技(FinTech)持續改變金融業的面貌，南山人壽作為保險產業的領航者，以穩健、務實的步伐進行數位轉型。在今年的台北金融科技展中，南山人壽展示數位發展三大亮點成果：

亮點一：Beyond Lab + AI智能模組外掛平台，快速堆疊AI應用

南山人壽除了持續推動機器人流程自動化 (RPA)、人工智慧(AI)、機器學習等創新技術應用，更在內部成立了「Beyond Lab」，讓數位團隊與不同的需求單位共同合作，盤點各個業務流程，找出可改善的機會點(Leverage Point)，並以應用模塊(Architype)的概念研發各種AI智能外掛(Plug-in)模組，透過智能模組外掛平台架構，不僅可嵌入既有業務流程，提升流程效率，更可透過AI預鑄工程，讓應用模塊結合不同的領域知識庫，複製擴散到不同應用場景，快速放大業務價值。

以Beyond Lab團隊打造的「法遵AI智能助理」為例，針對法遵人員在裁罰書文本判讀及綜整作業時的流程痛點，應用了生成式AI自動生成篩選指令、判讀裁罰書內容和綜整摘要報告，大幅提高作業效率與報告品質；同時，為了避免生成式AI產生幻覺，開發團隊採用了檢索增強生成(RAG)架構，結合語意檢索及大型語言模型，讓AI智能助理生成的回應更適切。此應用日前在2024法律 x 法遵科技黑客松獲得了最高榮譽金獎的肯定。

亮點二：最暖心的智能客服「透透Talk Talk」，最機靈的數位貼心小幫手

為了滿足客戶隨時、隨地想獲得問題解答的需求，南山人壽今年推出智能客服「透透Talk Talk」，利用AI的NLU自然語言理解技術，可聰明判讀客戶各式問題並即時給予回覆。為了讓智能客服對話如真人般流暢，南山人壽的智能客服預先規劃4~9項常見的保單相關查詢流程，並有多類別、超過 500題的知識內容列表，包括商品詢問、保戶服務、收費等，讓問題回答無死角；另外也透過分層訓練，強化對話語意的理解學習，幫助南山人壽智能客服「透透Talk Talk」能更加聰明。同時，透過意圖判斷與擬人化的獨特智能理解對話能力，面對用戶話題跳轉，「透透Talk Talk」也可以順暢承接對話。倘若遇到複雜問題，也有真人文字客服做為「透透Talk Talk」的強力後盾，快速接手協助滿足客戶需求與服務。

除了有機智的「透透Talk Talk」做為最有力的數位貼心小幫手外，秉持以人為本的關懷本質，配合不同節慶、情境，南山人壽將電話客服特有的親切溫暖問候專屬關懷，同步應用在文字客服中，例如最近進入深秋時節氣溫變化大，結束文字對話時會溫馨提醒客戶：「最近天氣轉涼了，出門要多加件衣服注意保暖喔！」，讓客戶無論是在線上或線下，都能感到一致溫暖且專業的服務體驗。

亮點三：領先同業，首創金融Fast-ID行動投保

響應金管會金融科技發展路徑圖，實現更具包容性、公平性、永續性及與國際接軌的金融科技生態環境，南山人壽今年首創導入金融行動身分識別標準化機制技術於行動投保，成為國內第一家採用金融Fast-ID行動投保的保險公司。這項技術，讓保戶能夠在完全不帶任何實體證件的情況下，也能快速安全地完成投保，不僅提高投保流程的安全性和效率，也能減少偽簽爭議和詐欺風險，有效保障用戶隱私。

過往，民眾若想投保一張醫療險，加計各項文件，要保人、被保險人加起來至少要親簽10次名字；且紙本簽名，不僅造成紙張浪費，更可能有偽簽或簽名被冒用等風險，倘若漏簽任何一張文件，又需來回補件。針對過往投保的諸多痛點，南山人壽首創開發金融Fast-ID技術應用於行動投保場景，客戶只要使用南山人壽Fast-ID APP完成身分綁定後，往後行動投保僅需用手機掃描投保流程最後環節出現的QR code，即可快速且安全地完成身分核驗及投保，大幅提升效率及便利性。

2024台北金融科技展自11月1日到2日於台北世貿一館展出，歡迎民眾至南山人壽活動攤位(D528，主舞台正前方)體驗，只要掃描攤位上南山人壽LINE OA專屬QRcode，並實際體驗攤位的任三個主題，即可現場兌換扭蛋乙次，將有機會獲得南山造型抱枕、行李束帶、環保餐具等精美小禮，一同體驗金融科技發展帶來的嶄新感受，迎向金融數位新未來。