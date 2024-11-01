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台企銀參與台北金融科技展 邀民眾探索「Hokii星球」

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台企銀以「智能生活×永續未來」為主軸參加台北金融科技展，融合數位科技元素及星球設計，邀請民眾一同登陸Hokii星球，體驗未來金融的無限可能。圖／台企銀提供
台企銀以「智能生活×永續未來」為主軸參加台北金融科技展，融合數位科技元素及星球設計，邀請民眾一同登陸Hokii星球，體驗未來金融的無限可能。圖／台企銀提供

「FinTech Taipei 2024台北金融科技展」明天周末持續盛大展出，臺企銀（2834）以「智能生活×永續未來」為主軸，融合數位科技元素及星球設計，設置「AI 人工智慧區」、「Hokii數位生活圈」、「ESG永續區」、「Future未來區」等四大展區，涵蓋生成式AI、體感互動、多屏互動技術，並由人氣吉祥物「Hokii福氣鵝」帶領，邀請現場民眾一同登陸Hokii星球，體驗未來金融的無限可能。

台企銀緊貼最新趨勢，「AI人工智慧區」展示生成式AI應用，民眾可在AI LAB拍照生成個人專屬Hokii圖像，並與精通十種語言的Dr. Hokii進行即時語音對話，透過大型語言模型分析金融需求，為客戶提供個人化金融產品。展場內還有以裸視3D技術呈現的Hokii，帶民眾進入「Future未來」展區，將民眾對未來金融世界的想像具象化。台企銀亦致力於實現ESG精神，「ESG永續區」展示如何通過微企享e貸平台結合法人電子印信，現場設有體感互動遊戲，讓民眾更能親身感受全球暖化對生態環境的影響，呼籲更多人一同投入保護地球的行動。

「Hokii數位生活圈」展示最新銀髮友善亮點產品「行動銀行樂齡版」，提供「跌倒偵測與緊急求助功能」創新技術，讓不同年齡層的民眾皆能享受安全便捷的數位服務。台企銀同時以金融科技守護客戶財產安全，與中華電信、Gogolook聯防合作推出「科技阻詐情境互動體驗」，民眾也可前往「結合電信與金融數據的支付詐欺聯合阻斷計畫」主題延伸展區，至「金融科技創新園區館」、「金融科技政策主題館」參觀。

台企銀四大主題展區，全方位呈現數位科技與永續金融的結合，登陸Hokii星球的民眾完成各區闖關活動後，可憑數位集點卡換取Hokii限量周邊贈品，另外關注台企銀官方社群還有機會抽超可愛的大型Hokii娃娃，讓民眾滿載而歸。

AI 台企銀 金融科技

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