王道銀行推雙11刷卡回饋最高11% 留意先登錄與是否限額

年終購物季來臨，王道銀行（2897）（O-Bank）推出一系列的雙11刷卡回饋好禮，即日起至2024年11月30日止，至蝦皮購物和momo購物網消費刷王道簽帳金融卡，滿額最高可享11%回饋；此外，即日起至2024年12月31日止，於PChome、Coupang酷澎、Yahoo奇摩購物中心、博客來等四大電商平台刷王道卡，合計跨平台的單月累積消費總金額滿新台幣5,000元，亦可享現金回饋新台幣550元，回饋最高達11%；另即日起至2024年12月31日止，使用王道簽帳金融卡綁定指定行動支付進行消費，登錄且完成任務可享額外加碼3%現金回饋，每人每月最高加碼回饋新台幣1,500元。

王道銀行推出豐富的雙11網購刷卡消費回饋，即日起至2024年11月10日及11月14日至11月30日，卡友於蝦皮購物刷王道卡，單筆不含運費之消費金額滿新台幣3,000元（含）以上，即享現折新台幣330元優惠，回饋最高達11%，每人限折抵一次，限額1,000名；11月11日至13日雙11購物節期間，於蝦皮購物刷王道卡單筆不含運費2k7

消費金額滿新台幣1萬元（含）以上，則享現折新台幣1,111元優惠，回饋最高達11.11%，每人限折抵一次，限額200名；11月11日至11月13日期間，於蝦皮商城持王道銀行卡友限定折價券購物並刷王道卡，單筆不含運費的消費金額達新台幣2,000元（含）以上，即享該筆消費九折優惠，最高可折抵新台幣1,000元，每人限折抵一次，限額500名。前述限額方式，皆按消費時間依序折抵至額滿為止。

除了蝦皮購物，王道銀行也推出momo購物網刷卡優惠，即日起至2024年11月30日止，至momo購物網消費刷王道卡，累積消費金額滿新台幣3,000元（含）以上，享現金回饋新台幣200元，限前1,000名完成「滿額3,000元登錄」卡友得享回饋；累積消費金額滿新台幣5,000元（含）以上，則享現金回饋新台幣550元，限前1,000名完成「滿額5,000元登錄」卡友得享回饋，現金回饋最高達11%；momo購物網自2024年11月15日15:00起開放卡友登錄，每人限回饋一次且擇優回饋，各指定登錄額滿即於網頁公告並同步關閉。

此外，即日起至2024年12月31日止，於PChome、Coupang酷澎、Yahoo奇摩購物中心、博客來等四大網購電商平台刷王道卡，每月前1,000名跨平台合計單月累積消費總金額達新台幣3,000元（含）以上者，可享現金回饋新台幣200元；每月前1,000名跨平台合計單月累積消費總金額達新台幣5,000元（含）以上者，則享現金回饋新台幣550元，現金回饋最高達11%；每人每月限回饋一次且擇優回饋。此外，於前述活動期間內，卡友於街口支付APP上完成連結王道銀行存款帳戶，並於淘寶網使用街口支付交易，每月累積一般消費金額達新台幣1,500元（含）以上可享6%街口幣回饋，每人每月最高回饋300元街口幣，1元街口幣等值新台幣1元，每月回饋限額1,500名。

王道銀行除推出多項網購消費回饋外，還提供全卡友綁定支付消費回饋，自2024年11月1日起至12月31日止，凡持王道銀行簽帳金融卡且新綁定LINE Pay、街口支付、icash Pay、悠遊付等任一指定行動支付的卡友，至國內外不限通路使用綁定的行動支付消費，單筆消費達新台幣100元（含）以上，即享新台幣100元現金回饋，活動名額有限且每人限回饋一次。此外，於活動期間內使用前述任一綁定王道簽帳金融卡的行動支付，於國內外不限通路消費得享額外加碼3%現金回饋；如綁定王道交通減碳卡且當月累積六筆搭乘指定大眾運輸交易紀錄，以綁定的行動支付消費，享額外加碼4%現金回饋；前述綁定回饋活動，每人每月加碼回饋上限皆為新台幣1,500元，凡自2024年11月15日00:00起，於王道銀行官網完成登錄的卡友皆得享回饋且不限回饋名額。