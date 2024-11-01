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華南金控集團「AI魔法學院」 台北金融科技展五路齊發

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
華南金控集團參加2024台北金融科技展，由華南金控總經理李耀卿(左7)與各公司共同啟動AI魔法學院，各公司代表為華南永昌證券執行副總經理張敦富(左3)、華南永昌投信總經理吳嘉欽(左4)、華南永昌投信代理董事長葉兆枝(左5)、華南永昌證券董事長黃進明(左6)、華南銀行副總經理黃守良(右6)、華南金資產董事長李宗賢(右5)、華南產險總經理陳文智(右4)、華南金資產總經理王耀賢(右3)。圖／華南金控提供
華南金控集團參加2024台北金融科技展，由華南金控總經理李耀卿(左7)與各公司共同啟動AI魔法學院，各公司代表為華南永昌證券執行副總經理張敦富(左3)、華南永昌投信總經理吳嘉欽(左4)、華南永昌投信代理董事長葉兆枝(左5)、華南永昌證券董事長黃進明(左6)、華南銀行副總經理黃守良(右6)、華南金資產董事長李宗賢(右5)、華南產險總經理陳文智(右4)、華南金資產總經理王耀賢(右3)。圖／華南金控提供

華南金控（2880）集團參加「FinTech Taipei 2024 台北金融科技展」中，運用全新主題「AI魔法學院 科技實現財富未來」，打造五個魔法學院，展示華南在金融科技領域的創新，吸引許多民眾至華南展區體驗金融創新科技。除了實體展場外，「華南銀行 嘩仔一路發」FaceBook粉絲專頁也有華南金融集團線上展區，讓民眾實體、線上都能一窺華南金的金融創新科技服務。

華南金表示，旗下五大子公司各自有不同展出重點，包括華南銀行-智能學院，包括互動式AI行員、 AI翻譯面板、智能開戶平台、 智能理財服務、個金產品申請整合平台、遠端電子簽名等。

華南永昌證券-e指學院，「華南e指沖」APP；華南產險-飛安學院，提供24小時旅行綜合保險投保服務；華南永昌投信-未來學院，帶民眾了解全球AI供應鏈及相關概念股，掌握未來科技趨勢；華南金資產管理-智慧建築學院，推動都更危老重建服務，滿足客戶不動產領域的需求。

華南金控集團持續運用「金融創新」為客戶提供全方位的財富管理方案及最優質的金融服務，除了FinTech Taipei 2024 台北金融科技展的展場會場外，華南金也同步在「華南銀行 嘩仔一路發」FaceBook粉絲專頁開闢華南金融集團線上展區，讓民眾可以線上e同掌握金融新科技。

華南金控 華南銀行

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