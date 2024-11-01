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金融科技展AI吸睛 中信首曝光GPT ATM、擬真AI客戶助理

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
「GPT ATM」支援中、英、印、泰、越、日、韓七國語言，搭載AI語音辨識技術，用戶僅需透過行動裝置語音指令即可完成提款。圖／業者提供
「GPT ATM」支援中、英、印、泰、越、日、韓七國語言，搭載AI語音辨識技術，用戶僅需透過行動裝置語音指令即可完成提款。圖／業者提供

2024台北國際金融科技展1日在台北世貿登場，中信金控以「智領金融慧創新局」為主軸，聚焦科技防詐、超個人化、擬真互動三大特色，展示7項創新金融應用，「智能安全防詐網」AI SKYNET神盾聯防科技平臺串聯綿密風險偵測網路，強化阻詐成效；首創透過行動裝置語音指令即可完成提款的「GPT ATM」，語音指令搭配AI技能辨識多種語言，實現更便捷的ATM操作，此外，「AI客戶助理」如真人般親切互動吸引民眾目光、踴躍體驗。

中信銀總經理楊銘洋表示，近年AI技術有突破性發展，中國信託運用生成式AI結合內部自主研發模型、知識庫、匯流大數據等科技基礎，探索應用場景以提供客戶最佳體驗。

中國信託動員近二千名同仁，打造「智能防詐安全網」，串聯全台154間分行行員及逾7千5百ATM遇疑似詐騙即自動通報警方；建置「神盾聯防科技平台」，AI技術分級帳戶風險並整合客戶資訊，於中國信託行動銀行 APP操作可疑交易時即跳出警示訊息，防詐成績有目共睹。

目前累積已阻詐28億元，2023年新增警示帳戶數較2022年減少近25%，2024年前9月也較去年同期減少近5%，迄今已從ATM交易破獲14起詐騙案並逮捕15名車手，神盾聯防科技平台專案獲頒2024台北金融科技獎「金融創新獎—金融機構組」。

此外，中信銀與台灣人壽與同業運用隱私強化技術與聯邦學習技術，完成跨銀行科技防詐實證，並參與業界首宗「壽險理賠樣態共享生態圈」聯合實證計畫，防止理賠詐騙。

首度曝光超個人化「GPT ATM」與「AI客戶助理」是特別吸引觀展民眾目光的創新科技。「GPT ATM」支援中、英、印、泰、越、日、韓七國語言，搭載AI語音辨識技術，用戶僅需透過行動裝置語音指令即可完成提款，更可根據交易紀錄、地點與時間提供個人化建議，並推出AI運勢分析，為用戶增添智能化服務體驗。

「AI客戶助理」可如同真人般主動識別用戶表情自然交流、解析語意洞察理財需求、量身規劃投資建議、智能生成動態理財圖表、分析投資市場趨勢等，擬真互動理財諮詢體驗深受觀展民眾喜愛。

同樣強調超個人化的還有「中信X OPENPOINT智能優惠即享圈」，中國信託、7-ELEVEN、icash Pay攜手打造最懂客戶的個人化優惠體驗，透過分析客戶銀行往來、OPENPOINT及icash Pay會員連結與行動定位服務等數據，建立「智能優惠推薦引擎」，以虛實全通路溝通，推薦個人化優惠券。

中國信託證券開發中信亮點APP「智能投手」功能，透過「觸價觸量」、「停損停利」、「二擇一」、「累積交易量」、「分時分量」、「觸A下B」等設定，解決上班族無法時時看盤而錯過進出場時機的痛點。

中信證券開發中信亮點APP「智能投手」功能，透過「觸價觸量」、「停損停利」、「二擇一」、「累積交易量」、「分時分量」、「觸A下B」等設定，解決上班族無法時時看盤而錯過進出場時機的痛點

中信投信則以生成式AI與AI即時語音系統打造虛擬YouTuber「小A.I」，搭配基金經理人分析科技投資趨勢，介紹與AI及科技相關的基金與ETF，提供民眾豐富的理財資訊。

AI 中信銀 中國信託

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