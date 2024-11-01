FinTech Taipei 2024 玉山首度展出多種AI技術金融應用

「FinTech Taipei 2024 台北金融科技展」1日在世貿中心展覽一館開幕，玉山今年以「居家、智能、隨身」情境展示金融小秘書如何滿足顧客全方位金融需求，並首度公開展出大型語言模型、生成式AI、圖資料（Graph）等多種AI技術的金融應用。展區透過互動式體驗結合創新科技，提供簡單（Simple）、流暢（Smooth）、貼心（Sweet）的3S暖心金融服務。

「居家小秘書」展示玉山端到端的普惠金融服務，顧客可於e指申請平台一站式完成台外幣帳戶、信用卡、房信貸、證券帳戶等服務申請，還可以下載行動銀行App進行24小時線上換匯、設定匯率高低點通知，加入e.Fingo會員完成指定數位交易累積點數。現場舉辦快問快答活動，讓民眾透過輕鬆有趣的方式了解數位金融小知識。

智慧金融則以「智能小秘書」結合多種AI技術，展出AI與金融結合的創新多元應用。「問我卡知影」透過大型語言模型強化顧客熟悉的「智能信用卡推薦」，剖析顧客刷卡情境、搭配顧客持卡情形，找出符合的信用卡優惠項目，精準推薦卡片。「投資小幫手」則透過大型語言模型分析顧客感興趣的投資情境，讓顧客能快速掌握投資市場動態、找出適合的金融產品。在反詐議題，玉山也透過「警示小偵探」，帶領顧客體驗玉山如何透過 Graph 技術將帳戶間錯綜複雜的關聯視覺化、搭配防詐專家分析，找出疑似警示帳戶及車手交易，進一步守護顧客的資產。

場景金融透過「隨身小秘書」攜手合作夥伴全盈支付體現零售場景，玉山與全盈+PAY合作「金融服務」專區，提供即時用卡、線上開戶、e指信貸等多種服務，如帳戶及信用卡綁定皆可自動帶入必要欄位資料，從申請到付款最快5分鐘完成，將金融置入顧客生活場景，讓服務如水電般便利。展區現場只要下載全盈+PAY並綁定玉山帳戶或信用卡等任務，便可體驗拍貼機留下看展回憶。

玉山長期投入金融創新，傑出的綜合績效連續4年獲得《富比士》「台灣最佳銀行」殊榮；數位轉型亦屢獲國內外肯定，近期獲頒《The Asian Banker》「最受推薦零售銀行獎」、《Asian Banking & Finance》「最佳數位轉型獎」、「最佳顧客體驗獎」，和《The Banker》「亞太區最佳創新數位銀行獎」。此外，玉山銀行以「全通路智能互動平台」榮獲台北金融科技獎「金融創新獎」優勝，肯定玉山銀行積極投入普惠、智慧、場景金融發展。