新台幣隨亞幣勁揚重返31元 周線連3紅

日本央行暗示未來將進一步升息，日圓止貶回升，加上市場預期美國聯準會11月僅降息1碼，美元露出疲態，新台幣兌美元今天展開補升行情，隨亞幣走揚，收盤收31.968元，升值6.3分，重返31元寫下近1個月高點，週線連3紅。

受到颱風康芮影響，台北匯市10月31日休市一天，不過國際匯市持續有新進度，日本中央銀行宣布利率維持不變，並暗示未來有升息的可能；此外，美國9月個人消費支出物價指數（PCE）出爐，數據支持聯準會下週降息1碼，美元無力上攻、漲高回落，亞幣順勢反彈。

外匯交易員指出，美元回落、日圓反彈，帶動新台幣兌美元一早開盤價便直接站上31元，出口商進場拋匯，進一步激勵新台幣延續偏升走勢。新台幣兌美元今天開盤價為31.95元，最高31.95元、最低32.005元，收盤收31.968元，升值6.3分，台北及元太外匯市場總成交金額放大至19.76億美元。

央行統計今天主要亞幣對美元變動，美元指數回跌0.15%，日圓領軍亞幣反攻、大漲0.52%，新台幣升值0.2%，韓元小升0.04%，人民幣獨自憔悴、微跌0.02%。

新台幣今天同步收週線，由於月底出口商拋匯需求出籠，匯價得以擺脫膠著局面，轉為偏升，本週累計升值1.03角或0.32%，週線連3紅。

外匯交易員分析，美國總統大選將於下週登場，隨著大選結果揭曉，市場可能先消化情緒，股匯有比較大幅波動，而地緣政治風險的發展，將如何牽動金融市場，也值得關注。