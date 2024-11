FinTech Taipei 開幕 鄭麗君盼金融創新驅動經濟成長

行政院副院長鄭麗君1日出席「FinTech Taipei 2024 台北金融科技展開幕式」時表示,「金融創新」在國家希望工程中扮演重要關鍵力量;同時,創新與永續是一體兩面,在創新成長過程中,也要追求包容成長與綠色成長,並鼓勵更多良善的應用服務發展,以解決社會問題,增進大眾生活福祉。她並期許金融創新科技能增進民眾對金融體系的信任、促進中小微企業發展、創造包容性的經濟成長、加速數位與淨零的雙軸轉型,進一步引領國家經濟的創新成長。

鄭麗君致詞時表示,「台北金融科技展」自2018年開始舉辦以來,每屆均匯聚產官學研各界人士,一同促進交流合作、共榮發展,成為臺灣發展金融科技最重要的平臺,她也很榮幸受邀參加,與大家一起見證金融產業的未來願景。經過前兩日颱風帶來的強風豪雨後,鄭副院長特別感謝主辦單位台灣金融服務業聯合總會及台灣金融研訓院籌辦的辛勞,同時也感謝世界各國友人的參與,她謹代表政府向大家致上誠摯謝意。

鄭麗君指出,「我們正處於金融與智慧科技加速融合的時代,不論是網路銀行、行動支付、區塊鏈、雲端運算、AI(人工智慧)及資料運用等,世界愈來愈像金融趨勢專家Brett King所說『Banking Everywhere, Never at a Bank(金融服務愈來愈無所不在,但也愈來愈不發生在實體銀行)』。隨著科技發展,尤其是AI時代來臨,善用智慧科技,可創造更方便、更便捷、更優質的多元金融服務。鄭副院長強調,臺灣金融界其實已走在世界前端,近年來持續投資金融科技發展,2024年投資相較2023年成長近3成。而臺灣擁有非常豐沛的科技軟實力,在全球金融科技(FinTech)浪潮中,可積極展望更前瞻的發展願景,扮演更重大的角色,這也是政府與業界一起努力的共同目標」。

鄭麗君表示,賴清德總統去年提出「國家希望工程」,核心主軸之一是「創新驅動成長」,希望透過「科技創新」、「產業創新」、「金融創新」、「創新創業」及「投資人才」,創造下一波成長的動能。而「金融創新」在其中扮演非常重要的關鍵力量,因此政府積極推動金融創新,希望發展「數位金融」、「綠色金融」或「普惠金融」等目標。同時,金融監督管理委員會已提出打造臺灣成為「亞洲資產管理中心」的目標,政府也進一步期許臺灣成為金融科技創新中心,透過金融創新與智慧科技的結合,進一步引領創新成長。

今年「台北金融科技展」展覽主題為「智慧金融,永續未來」,鄭麗君表示自己非常喜愛今年的主題,因為她認為創新與永續是一體兩面,在創新成長過程中,不僅要追求產值,也要創造價值,為大眾帶來更好的生活,並追求包容成長與綠色成長,這也是政府施政的核心理念。由她所主持的「行政院智慧國家推動小組」,也正研擬「智慧國家2.0」未來的施政綱領,揭示「智慧科技島,數位新社會」的理念,希望透過研發,讓臺灣在民主供應鏈中,扮演更重要的戰略地位;同時,更重要的是透過資料創新、軟體驅動等,鼓勵更多良善的應用服務發展,以解決社會問題,增進社會大眾的生活福祉。

鄭麗君進一步說,基於上述理念,她也拋磚引玉提出對金融科技創新的想像,首先是期待透過金融科技增進民眾對金融體系的信任,進一步防範詐騙與金融犯罪,做好資安防護,讓民眾的財產安全獲得更高保障;第二是透過金融科技促進中小微企業發展,並協助金融機構重新評估中小微企業的績效、潛力及風險,增加對中小微企業的授信放款與支持;第三是透過金融科技,讓更多身處偏鄉與每個角落的民眾均能享有更便利的金融服務,擁有更多投資、儲蓄的機會,創造包容性的經濟成長;最後,鄭副院長指出,由她所主持的「行政院國家永續發展委員會」淨零專案小組,也期待透過金融科技,加速數位與淨零的雙軸轉型,譬如協助企業對碳足跡的追蹤管理等,推動綠色金融與永續金融。

鄭麗君強調,以上工作需要倚靠大家一起透過金融科技發展,推動金融創新,引領國家經濟的創新成長。臺灣在世界上已具備資通訊產業的製造優勢,期待我國能成為創新方案的淨輸出國,在各領域中持續創新,創造永續、包容與創新的數位未來。最後,她再次感謝主辦單位,也期待政府與業界攜手努力,讓金融再創榮景,也透過金融創新進一步帶給國家未來希望。