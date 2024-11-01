中信證券主辦圓裕一無擔保可轉換公司債 11月1日掛牌

中國信託綜合證券主辦圓裕企業（6835）發行三年期無擔保可轉換公司債「圓裕一」（68351）競價拍賣，合格投標張數達8,051張，超額認購倍數1.49倍，得標均價為106.95元。

圓裕1980年成立，為軟性印刷電路板（flexible PCB）及電子線材（wire harness）專業廠商。軟性印刷電路板事業體長期耕耘工規產品，為國際大廠長期合作夥伴，並跨足商務型及車用產品應用；電子線材方面，近年開發車燈模組有所斬獲，進一步開拓車用產品線。另因應5G世代帶來的射頻需求，建置高頻產品團隊，創造軟性電路印刷板產品的更多可能性。另圓裕將在泰國建置新廠，進行後段製程去瓶頸化，有利生產效率及毛利率提升。

人工智慧（Artificial Intelligence, AI）的高速成長，高頻高速傳輸及運算需求帶動零組件升級浪潮，隨伺服器運算中心逐步成熟，終端產品將迎來規格之提升，以實現人工智能的落地應用。圓裕長期耕耘工規領域，產品規格及穩定性高，具備技術優勢，並組建高頻團隊積極開發相關產品應用；近年積極開發之車用領域，也可望開花結果，期能為未來營運增添新動能。

中信證券積極協助優質企業籌資及進入資本市場，除成功協助AI伺服器內部跳接線解決方案廠商嘉基（6715）、金屬沖壓大廠鉅祥（2476）、全球知名筆記型電腦鏡頭供應商先進光（3362）、國內知名智能自動化工廠的系統整合設備供應商盟立（2464）及國內知名連接器大廠正淩（8147）於資本市場發行可轉債競拍籌資，亦輔導商用展示架、智能電動床機構件大廠裕慶-KY（6957）於6月掛牌上市，更協助知名記憶體廠華邦電（2344）完成新台幣67.2億元增資。未來中信證券將繼續協助具特色及成長潛力的公司深化營運規模，創造臺灣產業榮景。