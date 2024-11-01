颱風來襲家具、愛車泡水 填補損失可透過兩種保險
康芮襲擊台灣，夾帶強風豪雨，造成不少災情傳出；公勝保經嘉猷事業部行銷協理方嘉猷指出，常見的颱風災損包含淹水導致家具泡水、愛車泡水或停在路邊被路樹招牌砸傷，這兩項都會對個人與家庭帶來資產上的損失，面對常見的損失，可透過以下的險種來填補。
情況1：家具泡水受損，附加投保「住宅颱風及洪水災害補償保險」
颱風帶來的瞬間豪大雨易讓位處低窪地區、一樓的房屋淹水，辛苦添購的家具因此泡水受損，建議在投保住宅火險時，可選擇附加投保「住宅颱風及洪水災害補償保險」，它能針對颱風對房屋造成的「直接損失」進行理賠、補償民眾的損失。
但要注意的是，「住宅颱風及洪水災害補償保險」不是以民眾實際的損失金額來理賠，而是以投保住宅地址所在的區域來劃分，理賠金額約在8,000~9,000元，以各產險公司保單條款內容為主。
另外「住宅颱風及洪水災害補償保險」主要理賠颱風洪水造成的「直接損失」，如果是因淹水停電，造成家電損壞，或是住家結構、門窗密度不良，讓大雨進入住家造成淹水毀損家具，屬於「間接」因素造成家具受損，保單恐不會理賠。
情況2：愛車泡水或被店家招牌砸傷，注意投保方式、能否向店家求償
愛車泡水或是停在路邊被路樹、招牌砸傷，是颱風天最常見的情景。如果是泡水一般車體險不理賠，僅有颱風洪水險、汽車天災事故損失補償險以及泡水車補償險會理賠。
颱風洪水險必須先投保車體險才能投保，汽車天災事故損失補償險以及泡水車補償險則可以單獨投保。
若愛車在颱風天被路樹砸傷，因為事件是在發布颱風警報期間所發生，一般的車體險不會理賠，車主必須另外投保颱風洪水險或汽車天災事故損失補償險才能申請理賠。若是被私人停車場招牌或店家招牌砸傷，也可以拍照、錄影留下紀錄，就侵權損害部分向業者提出求償申請。
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