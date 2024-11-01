第二屆2024台北金融科技獎優勝團隊揭曉 四大獎項引領金融未來

第二屆「2024台北金融科技獎」逾百件提案角逐，歷經三個多月的競賽於11月1日揭曉優勝團隊名單。這次共設四大獎，包括「金融創新獎」、「共創典範獎」、「綠色金融科技獎」和「國際市場潛力獎」。該活動由金管會指導，金融總會及金融研訓院共同主辦，芬恩特創新聚落及金融科技創新園區執行，「2024台北金融科技獎」依循金管會金融科技發展路徑圖2.0辦理，透過辦理競賽方式匯集金融與科技產業的跨領域能量，展現金融科技的發展成果，實現創新、合作、交流、互惠的綜效。

為呼應全球2050淨零排放的趨勢這屆新增「綠色金融科技獎」，設有金融機構組、新創組及校園組。金融機構組的得獎單位著重於碳管理與碳盤查，展現對氣候風險管理的重視；新創組得獎者運用創新解決方案帶來減碳環保服務，帶動業界邁向永續發展。校園組學子則是在碳追蹤與ESG數據估算提出永續構想，展現未來金融從業者的環保使命感。獲獎團隊包含：悠遊卡公司、國泰金控、元大銀行、麥睿資訊、金腦數位、市民永續、北科大碳精靈、北科大碧綠知音、台科大我要當地主。

「金融創新獎」為這屆報名最踴躍的獎項，眾多金融機構與新創企業競逐。金融機構組獲獎團隊：玉山銀行、中國信託銀行、國泰世華銀行，新創組獲獎團隊：律果科技、桓竑智聯、雲想科技。今年的提案展現出多樣性，歸納主要聚焦於兩大方向：其一運用AI技術偵測與人機協作來打擊詐騙，提升風險防控的準確性；其二，以智能化解決方案為客戶或企業提供更佳解決方案。不僅顯示出對當前金融市場挑戰的敏銳洞察，也展現出新一代金融科技在解決實際需求、提升使用者體驗上的豐富潛力！

「共創典範獎」三組優勝團隊為「鷹眼識詐聯盟」，由北富銀、刑事局與台科大合作建置鷹眼模型，攜手35家金融機構成立鷹眼聯盟，持續改良、優化詐欺辨識技術，帶動金融業防詐能力；「全民共享普發現金專案」為財金資訊股份有限公司與臺灣銀行、中華郵政、中國信託合作，打造國內最大規模普發現金平台；國泰金控「產險聯盟區塊鏈」運用區塊鏈技術結合產險實務，建構產險業安全、高效、可信任的數位作業生態圈。

「國際市場潛力獎」旨在協助具備海外市場拓展意願並具落地性與發展策略的團隊，提供團隊進入海外目標市場發展支援。3組獲獎團隊包含：凸版蓋特資訊、信誠金融科技和台灣盈士多科技。團隊選擇東南亞、北美及歐洲市場作為海外拓展目標市場，後

續團隊將由金融科技創新園區進行輔導，並獲得國際業師輔導、國際展覽差旅補助等國際輔導資源，以提升台灣金融科技發展之國際能見度。