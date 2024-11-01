財金公司「創新共享．普惠共榮」展區 三大亮點開展金融新世代

身為最潮數位公民的你follow了嗎？財金公司於2024年協同銀行及電支機構，推展「TWQR數位支付」、「數位券平台」、「數位身分識別」三大數位金融創新服務，有感將數位金融服務體驗全面升級，歡迎民眾到場參觀，搶先了解2024年不可不知的創新金融服務趨勢！

「2024 FinTech Taipei 台北金融科技展」於11月1~2日於台北世貿一館重磅登場！財金公司特別攜手聯合徵信中心，以及土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行（2801）、上海銀行、兆豐銀行、元大銀行、台新銀行、中國信託、一卡通、愛金卡、 街口支付、歐付寶、簡單付等15家銀行及電支機構，聯合打造「創新共享．普惠共榮」展區，包含「TWQR數位支付」、「數位券平台」、「數位身分識別」等三大主題區，讓民眾現場沉浸式體驗：到韓國便利超商掃碼購物、領取及使用數位券支付、運用「金融Fast-ID」完成身分驗證等活動；同時，更在展覽期間舉辦「體驗活動換好禮」及「集點闖關抽好禮」等各項好康活動（詳附表），歡迎民眾親自蒞臨體驗金融科技創新所帶來的便捷與成果！

亮點一：「TWQR」陪你一起走跳國內外，未來日韓星支付「碼」欸通！

繼2023年10月「TWQR」正式啟動，串聯起42家「銀行」及9家「電支機構」兩大支付體系，短短不到一年內，導入「TWQR」的國內店家正式突破30萬家，「TWQR」已成為我國民眾消費生活不可或缺的一部分！緊接著，「TWQR」也邁向國際，於今年1月開春即登陸韓國，國人只要持國內慣用的APP，即可在韓國支援「TWQR」的四大超商、免稅店、連鎖咖啡店等12萬家商店消費購物，讓國人一支手機即可暢遊韓國！預計明年「TWQR」更將串接起日本、韓國、新加坡等各國，讓國外的支付錢包也可以在國內「TWQR」商店消費購物，帶動觀光產業商機！

此外，財金公司已於10月17日與新加坡NETS公司共同簽署「跨境支付合作備忘錄」，讓國內銀行及電支機構透過「TWQR」即可迅速接軌新加坡支付生活圈；未來，台灣及新加坡的民眾，只要使用原本自己慣用的行動支付APP，就可以在台灣超過30萬家的「TWQR」特店，以及新加坡NETS公司支援超過6萬家的「NETSQR」特店輕鬆掃碼購物，來一場「珍珠奶茶」及「肉骨茶」的交流饗宴！而台、星的在地店家也可藉以拓展國際觀光消費族群，是臺灣發展東南亞國家地區間觀光及金融合作重要的里程碑。

本次「TWQR數位支付」主題展區串聯3家金融機構（土地銀行、合作金庫、上海商銀）及5家電支機構（一卡通、愛金卡、街口支付、歐付寶及簡單付）共同展出，除了展示「TWQR」購物、轉帳、繳稅、繳費「全服務功能」外，也讓民眾可以透過不同場景進行跨機構「掃碼支付」體驗，包括實體商店、網路商城、自動販賣機及公益捐款等，現場更設置沉浸式體驗區，讓民眾「一秒到韓國」實際進行「TWQR」掃碼購物， 還有韓國零嘴可以帶回家！另外，各攤位還提供在地農產品、水果乾、療癒多肉盆栽、發財水及限量造型一卡通等優質贈品，讓民眾一邊體驗創新服務，一邊收穫豐盛好禮，體驗行動支付「一機在手，支付隨行」的金融服務新面貌。

亮點二：民眾領券很有福！「數位券平台」逐步實現數位生活願景

近年政府推動紓困及振興產業等相關政策，陸續發放各種「數位券」，為提高發放效率，簡化民眾及店家領取、使用及核銷等複雜程序，財金公司在中央銀行的指導下，完成建置「數位公共建設金流平台－數位券服務」；首波上線銀行包含8大公股銀行（臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀），另外6家先導民營銀行（上海銀行、國泰世華、玉山銀行、永豐銀行、台新銀行、中國信託）預計也將於11月起陸續上線。

本次「數位券平台」主題展區獨步展出「數位券」支付應用服務，邀請到首波開辦服務的第一銀行、華南銀行及彰化銀行聯合展示，可於現場一站式體驗數位券「開通」、「領券歸戶」、「支付」完整使用流程，讓民眾大呼也太方便嚕！同時展區也邀請台新銀行、中國信託聯合展示「ATM跨行無卡提款」結合「數位券」領取服務，民眾可透過體驗活動獲得數位券QR Code，於領取數位券面額後，即可立刻在展示攤位掃碼「TWQR」購買超值商品或體驗最新體感互動遊戲，讓民眾秒速變身數位時代的智慧公民！

「數位券平台」預計明年將介接數位發展部「政府機關發放共用平台」，透過平台間的串連互通，讓各中央及地方政府機關可透過「數位券平台」直接發放各類數位券予民眾，可望一下子縮短了政府與民間的距離，且民眾無須另外下載多個APP，透過原本慣用的銀行APP就可以領取「數位券」，並可以在各個「TWQR」通路使用及進行支付，不管是領券、使用都超簡單、便利，完善我國數位支付環境的基礎建設！

亮點三：身分認證很有FU！「金融Fast-ID」-金融跨業認證攏嘛通！

金融產業身分認證生態系大整合的時代來臨！肆應近年國際發展趨勢，及配合金管會「金融科技發展路徑圖2.0」政策，由「聯合徵信中心」籌組「金融行動身分識別聯盟」，共同推展「金融產業」間數位身分識別的共通標準，即以往大家熟知的「金融FIDO」，目前金管會已正式更名為「金融Fast-ID」（金融行動身分識別標準化機制），也象徵著我國金融產業「數位身分識別」的應用發展步入嶄新階段。

以往民眾如要辦理銀行、證券、保險等相關金融業務，只能親跑一趟櫃台辦理，耗時又麻煩，現在只要使用「金融Fast-ID」進行身分驗證，即使在家躺著滑手機，也可線上輕鬆完成線上開戶、更新個人資料及網路投保等服務申辦，讓金融服務跨越場域限制、無所不在！現行已有12家金融機構陸續開通「金融Fast-ID」應用服務。本次「數位身分識別」主題展區由兆豐銀行及元大銀行聯合展示，民眾可於現場體驗以「晶片金融卡」在網路ATM完成身分驗證後，於金融機構APP完成「金融Fast-ID」註冊及開通服務，並可秒速體驗開立證券戶、線上投保、及個人金融資產總覽等金融服務應用，即可獲得各項優質好禮！讓民眾化身金融科技一級玩家，實地體驗金融服務的創新成果，歡迎民眾蒞臨參觀。

「金融Fast-ID」第二階段將由財金公司規劃建置「驗證轉接中心」，預計在明年6月上路，未來民眾不論是向銀行、證券、期貨、投信投顧及保險等金融機構申請數位金融服務，或是到數位發展部的「MyData平台」申請運用個人資料，皆可運用「金融Fast-ID」進行跨機構身分驗證，真正實現一家認證，萬家通。