新光金董座首出席金融科技展 笑說：不來後年就沒機會

台新金（2887）、新光金（2888）雙方日前股東會通過合併案，但最後一哩路仍需金管會同意才能拍板，目前送件進度如何？新光金控董事長魏寶生1日表示，「不知道，要問台新」，不過他也笑說，今年特地參加金融科技展，因為兩年後就沒有機會來參加了。

魏寶生說，「特別來就是為了新光金控，我們雖然要下市，有可能會被併，還沒有核准，核准的話會被併，可是我們的同仁，後年可能就沒有機會來了，所以因為這樣我今天要特別來支持。」

他說，從來沒參加過這活動，但今年不一樣，新光金控可能兩年後就沒有機會來參加了，所以他更要來，讓大家知道新光的同仁做得非常好，未來會持續，「不僅會持續，而是要讓別人都學我們。」

新光銀行工會日前向金管會陳情，希望督促資方與工會實質協商安置計畫，魏寶生表示，有跟員工談過，但沒有親自跟工會談，有和工會理事長溝通，其他就是各單位都在積極的進行，至於什麼時候要正式協商？他說，「細節不知道。」

魏寶生接著表示，「我們（新光）越挫越勇，他們（新光同仁）都準備好了，合併後我們會有更多的資源，目前還有在跟金管會溝通？」他說，活動上見到主委彭金隆，魏寶生透露，他和彭金隆說，「麻煩你了、謝謝你喔」，彭僅微笑致意。