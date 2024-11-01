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蟬聯金融界奧斯卡大滿貫 中信銀勇奪第12屆菁業獎8大獎

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
第12屆台灣傑出金融業務菁業獎1日公布得獎名單，中信銀行一舉拿下8項大獎。圖／本報資料照片。
第12屆台灣傑出金融業務菁業獎1日公布得獎名單，中信銀行一舉拿下8項大獎。圖／本報資料照片。

有「金融界奧斯卡」之稱的第12屆台灣傑出金融業務菁業獎1日公布得獎名單，中信銀行一舉拿下8項大獎，包括7項機構獎及1項特別獎，兩度蟬聯提報獎項皆全數獲獎的大滿貫紀錄。

金融研訓院主辦的菁業獎今年4月開放選拔，本屆共計有79家金融機構角逐，總參選案件達163件，刷新歷史新高。

經過6個月的初審、複審、決審後，中信銀囊括本屆「最佳海外發展獎」及「最佳法人信託金融獎」2項特優，獲「最佳綠色金融專案獎（一般金融組）」、「最佳企業金融獎」、「最佳財富管理獎」、「最佳數位金融獎」及「最佳消費金融獎」5項優等肯定。

同時，中信銀推出的「智能防詐安全網」，具備高效跨通路聯防能力，有效防堵及阻絕詐欺案件，拿下「特別獎─普惠金融推動獎（防制詐騙）」。

中信銀以台灣為發展起點，聚焦佈局大中華、日本、東南亞、美洲，目前於全球共14個國家及地區設有超過370處據點，建立具規模的跨境金融競爭優勢，以香港及新加坡作為區域金融中心，滿足企業客戶於海外供應鏈金融服務，長期深耕海外布局業務獲得主辦單位高度認可，勇奪「最佳海外發展獎」特優。

中信銀行亦打造跨境、跨業、跨領域的法人信託平臺，提供完整員工福利信託產品線、對接國際市場的保管銀行業務及數位化股務代理服務，滿足企業與員工在資產信託、保管銀行及股務代理等三大需求，連續三屆蟬聯「最佳法人信託金融獎」特優。

中信銀還獲得「特別獎─普惠金融推動獎（防制詐騙）」，中信銀表示，透過以科技金融技術布建智能安全網，打造「神盾聯防機制」，在「迎賓識詐」、「關懷堵詐」、「櫃檯阻詐」三道防線，應用大數據資料分析歸納出300項防詐表徵，找出詐騙帳戶的潛在關聯帳戶，提供櫃檯人員於KYC（Know Your Customer）過程掌握客戶交易風險，啟動對應防詐機制，且藉由與內政部警政署、台灣高等檢察署等主管機關合作，運用大數據資料分析能力，打造詐騙預警偵測機制，2023年新增警示帳戶數已較2022年減少近25%。

中信銀行 大數據 詐騙

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