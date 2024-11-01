元富期貨再獲公平待客評核排名前25％肯定 落實十大原則

新光金控（2888）旗下元富證券子公司元富期貨，2024年再度蟬聯榮獲金管會「公平待客原則評核前25%」殊榮，顯見公司對公平待客十大原則落實與推動成果，深獲主管機關與社會大眾肯定。1日頒獎典禮由元富期貨董事長陳俊宏代表出席受獎。

元富期貨重視公平待客原則的落實執行及改善措施，由董事會及總經理領導並推動「公平待客原則」執行，並由各部門主管成立推動小組，每季召開公平待客原則小組會議，檢討公平待客原則各推動事項，定期向董事會報告執行情形。此外，公司持續將公平待客原則與金融消費者保護法等規定，納入全體員工之教育訓練課程，以提升全體員工之公平待客意識。

元富期貨表示，秉持誠信、專業、創新的經營理念，以提供高品質、高效率的客戶服務為經營目標，努力促進客戶服務與公司成長，將公平待客的精神落實在每位同仁身上。2023年推動重要具體事項，包括一、官網增設元富期權知識補給站，提供熱門期貨商品資訊及避險套利操作策略，以利投資人增加市場商品知識，降低客戶風險並減少客訴爭議；二、為降低高齡數位落差，推出影音專區，提供交易平台教學影片，以利客戶快速學習並熟悉各交易系統操作，三、持續投入資源，優化軟硬體資訊系統，提供客戶更友善的交易平台與功能；四、客訴處理方面，依「消費爭議處理辦法」簡化客訴處理程序與原則，由元富期貨黃正雄總經理親自督導協助處理爭議事宜，減少客訴並加速結案，提升客戶服務滿意度。

展望未來，元富期貨將持續配合主管機關公平待客原則政策，加強友善待客服務與優化執行措施，建立重視客戶權益與公平合理對待金融消費者的企業文化，提升員工對金融消費者保護及相關法規認知。將公平待客原則及精神，融入管理階層及前後勤人員，使全體同仁了解用心推動公平待客原則，將對公司成長及業務發展有正面影響，讓公平待客原則深植員工心中，成為公司根深蒂固之文化。並以「公平待客，誠信金融」精神，打造友善金融環境，服務廣大客戶。