欣陸財報／第3季稅後純益5.61億元、年增18.5％ EPS 0.68元

欣陸投控（3703）1日公告財報，第3季稅後純益5.61億元，年增18.5％，每股稅後純益（EPS）0.68元；累計今年前三季稅後純益13.12億元，年增3.8%，每股稅後純益1.59元。

欣陸投控指出，今年前三季營收較去年同期成長2.1%，主係環境工程及水資源處理事業（欣達環工）營收成長63.3%，創下同期歷史新高，抵銷不動產開發事業（大陸建設）新建案完工交屋金額較去年同期減少之影響。

營業毛利率較去年同期減少1.3個百分點，主係不動產開發事業之營收占欣陸投控合併營收比重均較去年同期減少，欣陸投控2024年前三季稅後純益較去年同期成長3.8%，其中環境工程及水資源處理事業前三季稅後純益創下同期新高。

欣陸投控指出，旗下三大事業體均維持充實的營收存量，截至今年第3季底，營建工程事業的營收存量為983億元，相當於該事業體2023年合併營收的4.7倍；不動產開發事業的營收存量為歷史新高的256億元，相當於該事業體2023年合併營收的3.6倍；環境工程及水資源處理事業的在營收存量為670億元，相當於該事業體2023年合併營收的14倍。