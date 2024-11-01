FinTech Taipei元大金展現數位創新 邁向無紙化金融未來

FinTech Taipei 2024台北金融科技展1日於台北世貿一館登場，元大金控集結證券、銀行、人壽、投信、期貨及六家子公司，以「永續投資 智慧理財」為主題參展，融入「冰川極地與萬花筒」概念，邀請民眾體驗如萬花筒般的多樣化無紙化數位金融服務與產品，引領民眾持續關注節能減碳與地球暖化議題，一同建構兼顧經濟與環境多面向的金融未來。

為提供投資人更優質的操作體驗，元大證券「投資先生APP」全新升級，推出「投資先生新版首頁」與「ETF專區」，流暢的操作動線和直觀的使用者介面，讓投資變得輕鬆。為鼓勵更多小資族參與投資，台股、ETF定期定額最低投資金額僅需1,000元，結合手續費均一價優惠，讓投資人輕鬆上手。

因應數位轉型浪潮，元大銀行推出「元先生」智能客服，可透過客戶輸入語句進行多意圖識別並精準回覆，省去電話客服等待時間。同時響應打詐政策，開發「防詐天網」AI模型，具備「提前偵測、精準聚焦、快速反應」機制，平均提前15天偵測出75%的警示帳戶，保障客戶及國人財產安全，善盡銀行的社會責任。

元大人壽透過數位化加速投保流程，民眾可透過「遠距投保」服務，享受免出門的投保新體驗!為提升客戶權益與視訊體驗，遠距投保結合了AI人工智能以檢視客戶身分真偽，並藉由AI強化辨識效率，為客戶帶來更優質、便利又安全的投保體驗。

元大投信為國內資產管理領導品牌，以齊全產品線滿足投資人多元理財需求，推出「元大基金先生APP」整合基金與ETF產品服務，讓投資人能透過手機管理資產與享受數位化的投資體驗。另推出「ETF數位帳單」，減少紙張消耗、響應永續議題，讓投資人能線上查看配息與即時掌握通知。

打造智能服務生態圈，元大期貨以完整且便利的線上服務，讓開戶、下單一步到位，iTRADER智能交易策略平台，結合智能服務並強化程式交易應用，搭配各式下單策略及交易輔助工具，提供完整的智能交易解決方案，大幅降低交易雜訊，讓投資人掌握分秒行情。

元大證金新登場的股票借款「iMoney App」，直覺簡單的操作介面，使用零門檻，借款時自動計算最省利的股票組合，單日借款1萬元起即享超甜利率，再提供最長18個月再繳息的優惠；線上開戶三步驟五分鐘，免上傳銀行存摺及財力證明，完成開戶最多送200元電子禮券。