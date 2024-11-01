力挺受災戶 第一銀行提供康芮颱風災後紓困貸款

近日受到康芮颱風侵襲，造成臺灣各地發生嚴重破壞與災損，第一金控（2892）旗下第一銀行為協助受影響客戶儘速完成災後復原，推出「天然災害紓困貸款」，提醒因颱風影響的受災企業及個人，凡持有地方主管機關出具的受災證明，或經調查遭受損失屬實者，針對有重建、修復房屋或購置傢俱等資金需求，均可於遭受天然災害次日起三個月內，向第一銀行全臺各分行提出申請。

第一銀行亦針對中小企業災後重建提供「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」，可就災後修建廠房、購置機器設備，以及購買原物料等資本性及週轉金需求提供支援，並可配合信保基金提供信用保證，且免計收保證手續費，減輕受災戶負擔。

受災戶倘有信用卡遺失情形，亦可透過第一銀行iLEO APP或向24小時客服專線，提出信用卡掛失可免收手續費。

第一銀行深耕臺灣125年、於全臺擁有184家營業據點，除在第一時間主動關懷客戶災損情形，並將積極協助受災情影響的企業或個人，全力提供最大援助，攜手度過難關。